Sertanópolis ganha escola de esportes de areia

Agora a cidade de Sertanópolis tem mais uma opção de entretenimento e prática esportiva. No último dia 17 de julho, foi inaugurado o Sertão Beach Sports. A escola de esportes de areia, está oferecendo para toda região a prática do Beach Tennis, Vôlei de Praia e Funcional na Areia, além dos aluguéis para a diversão e treinamento.

Considerado um dos esportes que mais cresce no mundo, o Beach Tennis é a principal atração do Sertão Beach Sports. Segundo o professor e atleta Henrique Reis, que juntamente com o empresário Pétrus Albuquerque inauguraram a escola, o esporte é um grande atrativo e vem crescendo muito pela facilidade de sua execução. “O Beach Tennis foi fundado na Itália, mas hoje o Brasil é um grande país no esporte. Arrisco a dizer que é o segundo país que mais pratica no mundo. Por ser um esporte de fácil aprendizado, muitas pessoas nos procuram pela diversão e o bom condicionamento que ele proporciona. O esporte pode ser praticado por todas as idades, e é muito comum ver a família inteira em quadra”, explica.

Por ser executado na areia, o esporte ajuda no condicionamento físico e melhora diversos pontos.

“A areia é um grande adicional nesse esporte. Dizemos que a areia “pesa”, e faz com que o corpo tenha que fazer um esforço a mais, e isso é excelente para o condicionamento físico. Muitas pessoas deixam a academia, por exemplo, e praticam apenas o esporte de areia, já que trabalham muitos músculos do corpo humano, além de melhorar o sistema cardiorrespiratório”, conta Henrique.

Estima-se que em uma hora de prática, o consumo calórico médio seja de 600 calorias, além de uma forte relação com o ganho de agilidade e coordenação motora, aumento do foco e concentração, e a redução do estresse que é evidente, já que o esporte é praticado em um local aberto e muitas vezes com a presença de pessoas engajadas no mesmo objetivo.

“Falando por experiência própria, o Beach Tennis foi o esporte mais fácil que já pratiquei, e isso também é visível nas pessoas que estão fazendo aula conosco. Muitas não conseguiam praticar nenhum tipo de esporte, pela dificuldade apresentada, mas quando pisam na areia e começam uma aula, percebem a facilidade e querem continuar no Beach Tennis”, conclui Henrique.

Além do Beach Tennis, o Sertão Beach Sports está oferecendo Vôlei de Praia e Atividade Funcional na Areia. A escola está localizada na AABB de Sertanópolis. Na avenida 6 de junho, 466.