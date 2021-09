Sesc PR promove Semana Move 2021

O Sesc Paraná oferecerá gratuitamente mais de 100 atividades e aulas especiais na 9ª Edição da Semana Move 2021. A programação, de 18 a 26 de setembro, contará com Corrida, Esportes Coletivos, Pilates, Yoga, Danças, entre outras modalidades, em 23 unidades do Sesc no estado.

A Semana Move (Semana Latino-Americana de Esporte e Atividade Física) é uma iniciativa da International Sports and Culture Association (ISCA), que acontece anualmente no mês de setembro, sob coordenação do Sesc no Brasil. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a importância de praticar atividades físicas regularmente, por meio da oferta de ações com livre acesso para a comunidade.

Acesse o site para conferir a programação completa www.sescpr.com.br/semana-move-2021

Karen Bortolini/Asimp