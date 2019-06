Sicoob Ouro Verde é o novo patrocinador master do Londrina Esporte Clube

O Sicoob Ouro Verde assinou com o Londrina Esporte Clube um contrato de patrocínio master até o fim deste ano. A parceria foi selada em um evento na sede da cooperativa, no Centro de Londrina, na noite de segunda-feira (3).

Com a parceria, tanto o torcedor alviceleste quanto os cooperados do singular terão benefícios exclusivos. Os associados do Sicoob poderão se filiar ao clube com anuidade diferenciada. Já os sócios torcedores terão vantagens na contratação de produtos e serviços da cooperativa, como linhas de crédito e grupos de consórcio exclusivos.

No evento de assinatura, o gestor do LEC, Sérgio Malucelli, celebrou o acordo. "É uma injeção financeira que nos dará mais ânimo para o segundo semestre", explicou.

Para o presidente do Sicoob Ouro Verde, Rafael de Giovanni Neto, é uma grande satisfação contribuir e estar junto com o Londrina. “Temos certeza que essa empreitada será gloriosa e queremos e torcemos para ver o LEC na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem”, ressaltou.

A analista de Comunicação e Marketing do Sicoob Ouro Verde, Flávia Bussadori, destacou a importância da relação entre o time e a singular. "Vislumbramos na parceria com o LEC um fortalecimento de ambas as marcas e das relações com a comunidade, cooperado e colaborador", afirmou.