SKB disponibiliza regulamento para sua edição especial de 10 anos

Regulamentos técnico e desportivo do evento já esta disponível nas plataformas do SKB

O Super Kart Brasil irá realizar sua edição especial de 10 anos, com a etapa marcada para o dia 02 de agosto, em evento inédito no Kartódromo Raceland, em Curitiba (PR).

O SKB terá a participação das categorias: Mini para pilotos de 7 a 10 anos, Júnior para pilotos com carteira PJMK e PJK, Ok Plus para pilotos acima de 15 anos, Senior para pilotos acima de 30 anos, Super Sênior para pilotos acima de 45 anos, KZ para pilotos a partir de 15 anos, KZ Sênior a partir de 30 anos pilotos com carteira PSKB e a partir de 40 anos pilotos com carteira PSKA, F4 para uma dupla de pilotos com carteira a partir de PJK e F4 Sênior para uma dupla de pilotos a partir de 40 anos, que disputarão uma prova de endurance de três horas.

O regulamento técnico e desportivo do evento, bem como outras informações importantes, estão disponíveis no link http://www.kartmotor.com.br/downloads/regulamentos

Para Dennis Dirani, um dos fundadores do SKB, a ediçāo comemorativa terá algumas novidades. "No novo regulamento técnico e desportivo desta ediçāo tivemos a junçāo da categoria Júnior Menor com a Júnior, o que é inovador no Brasil. A única vez que isso aconteceu no país foi em uma edição também do SKB e agora voltamos com esse formato. Já sobre as outras categorias, exceto a Mini, todas as outras podem utilizar karts, com ambas homologações CBA ou CIK FIA", explicou.

Além da estreia do evento em Curitiba, outra novidade é a parceria com a AMK Velocidade que será a agência oficial do SKB. Os participantes do evento podem entrar em contato com a agência para cotações especiais de passagem aérea, hotel e locação de carro, através do link amkvelocidade.com.br/skb

A AMK Velocidade é uma empresa com mais de 10 anos de atuação no mercado de motorsport, a agencia fundada há 30 anos é pioneira em desenvolver roteiros exclusivos para os principais eventos de esportes à motor, atuando em diversos eventos como em circuitos mundiais de Fórmula 1, Indy, MotoGP, Nascar e WEC.

"A AMK Velocidade sempre procurou opções com o melhor custo beneficio, logo nossa parceria com o SKB converge com nosso ideal. AMK é uma empresa já conhecida no ambiente das corridas e ficamos felizes fazer parte desse projeto e oferecermos as melhores opções em passagens aérea, hotéis e aluguel de veículos!", destacou Edgar Efeiche, Representante da AMK Velocidade.

SKB 10 Anos

Fundado em 2010 pelos pilotos Sérgio Jimenez, Ruben Carrapatoso,Renato Russo, Paulo Carcasci, Dennis Dirani, André Nicastro e Danilo Dirani, o Super Kart Brasil tem como missão a promoção de um Campeonato feito por kartistas para kartistas!

Sobre a Associação Super Kart Brasil

A Associação Super Kart Brasil é uma associação civil sem fins lucrativos, que juntamente com a Associação Racing E Associação Auto, tem como objetivo promover e auxiliar no desenvolvimento de pilotos de competição, além de desenvolver regras e métodos para a prática do kart no Brasil.

SKB conta com o apoio: MG Tires, Tony Kart , Kartódromo Raceland, AMK velocidade e Sodiê Doces.

Claudia Luna/Asimp