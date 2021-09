Socorrista do Samu Londrina conquista o ouro no Paranaense de Taekwondo

O atleta e servidor da Prefeitura, Marcelo da Cruz Moreno, disputou o campeonato no final de semana e obteve o primeiro lugar

O servidor municipal Marcelo da Cruz Moreno venceu, neste final de semana, o Campeonato Paranaense de Taekwondo 2021. Moreno, que é socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) desde 2009, disputou a categoria de até 68kg – Masculino nas faixas laranja a azul claro, e obteve o lugar mais alto do pódio.

O Paranaense de Taekwondo foi disputado de 17 a 19 de setembro, em Matinhos. Na manhã desta quarta-feira (22), o atleta e socorrista do Samu foi até a sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), onde foi recebido pelo secretário da pasta, Felippe Machado.

Machado parabenizou o lutador pela conquista e contou que a notícia de sua vitória foi recebida com muita festa por todos os colegas servidores, principalmente pela equipe do Samu. “É uma alegria muito grande esse título e a medalha que o Marcelo Moreno conquistou. Servidor do Samu há muitos anos e sempre dedicado, que tem conciliado sua jornada de trabalho e plantões, na correria que é o serviço de urgência e emergência, com os treinos. Ele é um exemplo de empenho, dedicação e força de vontade; e nos mostra que ao traçar meta, planejar e tendo foco, tudo é possível”, frisou.

Moreno treina taekwondo há cerca de seis anos na Academia Roselee, do Conjunto Cafezal, conduzido pelo mestre Felipe Precinato. O campeão paranaense contou que a conquista foi muito prazerosa e serviu também para o crescimento pessoal. “O esforço e a determinação nos treinos é o que te faz evoluir. Trabalho quase todos os dias e treino de segunda a sexta com uma garotada muito mais jovem, mas que me ensina muito”, afirma.

Agora, o próximo desafio de Moreno será a 25ª edição do Brazil Open de Taekwondo, realizado nos dias 16 e 17 de outubro em São José dos Pinhais, no Centro de Esporte e Lazer Max Rosenmann. O Brazil Open é homologado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e Federação Paranaense de Taekwondo (FPTKD) e valerá pontos para o ranking estadual. “E no mês seguinte, em novembro, fui selecionado para representar Londrina nos Jogos Abertos do Paraná”, contou o atleta faixa azul claro.