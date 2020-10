Special Edition acontece em novembro no Autódromo Internacional Ayrton Senna

Evento decisivo do torneio Special Edition previsto para 1º de novembro foi transferido para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, na mesma data.

A próxima etapa da Special Edition da temporada 2020, correspondente ao segundo desafio do torneio com decisão do título, e prevista para o próximo 1º de novembro, está transferida de local e será realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná.

A inauguração do Autódromo Potenza, próximo a Juiz de Fora, em Lima Duarte, Zona da Mata Mineira, ficou para o início do calendário de 2021. A categoria tinha previsto participar do evento desde o início do ano, a obra está praticamente pronta, mas a comissão de Organização da GT Sprint Race, em conjunto com a diretoria-geral do Autódromo Potenza, resolveu adiar os planos.

“Entendemos perfeitamente a questão, estamos muito animados para levar a GT Sprint Race para Potenza, já estive lá e estou envolvido diretamente com o Givanildo, gestor da obra e proprietário do autódromo. Infelizmente vamos ter que conter a ansiedade de estar inaugurando o autódromo, deixando para o começo do próximo ano”, diz Thiago Marques, CEO da GT Sprint Race.

“Por outro lado, estamos felizes por estar em Londrina, considero o autódromo a segunda casa da GT Sprint Race, porque já estivemos sempre com etapas contidas no nosso calendário. Não poderemos realizar a tradicional corrida noturna, mas será um grande espetáculo como sempre”, ressalta o organizador.

O plano da GT Sprint Race é realizar oito etapas (18 corridas) na atual temporada, que teve o cronograma adiado por conta da pandemia de Covid-19. Até o momento, foram três disputadas realizadas. A primeira da GT Sprint Race Brasil, em Cascavel, foi disputada em agosto, Velocitta recebeu a etapa seguinte. Já Goiânia, recebeu a primeira etapa da GT Sprint Race Special Edition que terá a segunda etapa definindo os campeões do torneio em Londrina no dia 1º de novembro.

Estão previstas na próxima semana a terceira (07 e 08/10) e quarta (10 e 11/10) etapas no Autódromo Internacional de Curitiba, que deve receber a etapa final em 19 de dezembro. E, Interlagos, terá uma etapa em 28 de novembro.

A organização prevê cumprir as datas do calendário atualizado para o ano, mas alguma alteração pode ocorrer em função de uma nova orientação momentânea das autoridades responsáveis, mas a princípio estas são as datas e locais já confirmadas.

As emoções das etapas, sem público, terão transmissões ao vivo pelo Youtube, no canal da SprintRace e do Acelerados, da Hight SpeedTV e da Box 77 de todas as corridas das etapas e a BandSports da corrida 2 no domingo (11/10). Também serão exibidas para todo Brasil durante a semana, no programa Auto + da RedeTV!, no Programa Acelerados no SBT e YouTube (youtube.com/acelerados) e no Programa Velocidade Máxima no National Sports Channel.

A GT Sprint Race é patrocinada pela Tekbond, Yokohama, Militec1, Sparco, TecPads, Injepro e Fremax.

Confirma a programação da GT Sprint Race no Autódromo Internacional de Curitiba na próxima semana:

ETAPA 3

Quarta-feira, 07 de outubro

13h00 às 13h40 – GTSR – Treino oficial 1

14h30 às 15h30 – GTSR – Teste de saída do carro

15h45 às 16h15 – GTSR – Briefing

16h30 às 17h10 – GTSR – Treino oficial 2

19h30 – Desocupação do autódromo

Quinta-feira, 08 de outubro

09h00 às 09h10 – GTSR – Treino classificatório do grupo 1

09h15 às 09h25 – GTSR – Treino classificatório do grupo 2

09h30 às 09h40 – GTSR – #SuperPole com os 3 mais rápidos de cada grupo

12h30 – GTSR – Corrida 1 – Placa de 5 minutos

12h35 às 13h00 – GTSR – Volta de apresentação + Corrida 1 (23 min + 1 volta)

13h05 – GTSR – Cerimônia de entrega dos troféus

16h10 – GTSR – Corrida 2 – Placa de 5 minutos

16h15 às 16h40 – GTSR – Volta de apresentação + Corrida 2 (23 min + 1 volta)

16h45 – GTSR – Cerimônia de entrega de troféus

ETAPA 4

Sábado, 10 de outubro

13h00 às 13h40 – GTSR – Treino oficial 1

15h45 às 16h15 – GTSR – Briefing

16h30 às 17h10 – GTSR – Treino oficial 2

19h30 – Desocupação do autódromo

Domingo, 11 de outubro

09h00 às 09h10 – GTSR – Treino classificatório da corrida 1

09h15 às 09h25 – GTSR – Treino classificatório da corrida 2

12h00 – 12h25 – Ação promocional

12h30 – GTSR – Corrida 1 – Placa de 5 minutos

12h35 às 13h00 – GTSR – Volta de apresentação + Corrida 1 (23 min + 1 volta)

13h05 – GTSR – Cerimônia de entrega dos troféus

15h30 às 16h00 – Ação promocional

16h10 – GTSR – Corrida 2 – Placa de 5 minutos

16h15 às 16h40 – GTSR – Volta de apresentação + Corrida 2 (23 min + 1 volta)

16h45 – GTSR – Cerimônia de entrega de troféus

Silvana Grezzana Santos/Asimp