Stock Car: Após "bater na trave" em Interlagos, Suzuki almeja pódio em Londrina

Piloto da equipe Full Time Bassani ressalta bom começo de temporada e Top-10 no campeonato como motivação extra para rodada dupla na pista paranaense

Com a previsão do tempo apontando temperaturas próximas a 40º C, a quarta etapa da Stock Car neste final de semana (12 e 13), em Londrina, promete esquentar ainda mais a disputa na principal categoria do automobilismo nacional.

Para o paulista Rafael Suzuki, da equipe Full Time Bassani, o forte calor será um desafio extra para os pilotos, que estarão na pista na sexta-feira (11) para o primeiro treino livre. A etapa volta a ser em rodada dupla, com o classificatório no sábado e as duas corridas no domingo.

Após largar da segunda fila e terminar em quarto lugar na etapa de Interlagos, no final de agosto, Suzuki está bastante motivado e confiante. O piloto tem apresentado até aqui seu melhor início de temporada e está entre os 10 primeiros no campeonato.

“O objetivo em Londrina é lutar pelo pódio e quem sabe a primeira vitória”, comentou o piloto, que já subiu duas vezes ao pódio na Stock Car (um terceiro lugar em 2017 em Buenos Aires e outro terceiro em 2018 em Cascavel).

“Estamos batendo na trave, os resultados estão aparecendo, então estou com um ‘feeling’ bom”, declarou o piloto do Corolla #8.

“Em Londrina, acredito que teremos uma etapa muito difícil, pois vai haver uma equalização por regulamento entre os carros. O calor também será outro ponto determinante”, ressaltou o piloto, lembrando que dentro do carro a temperatura é ainda mais alta, podendo ultrapassar os 50º C.

“Mas acredito que a equipe vai estar bem preparada para todas essas circunstâncias”, continuou Suzuki, que gosta do traçado de 3.055 metros de Londrina.

“Já larguei entre os dez primeiros em Londrina, mas nunca conquistei um bom resultado. Este ano, vamos tentar mudar esse retrospecto”, concluiu o piloto que está na Stock Car desde 2014 e já disputou 130 corridas na categoria. Este ano, ele faz sua primeira temporada na equipe dirigida por Maurício Ferreira.

O classificatório e as provas da Stock Car terão transmissão ao vivo do SporTV 2. No sábado, a tomada que define o grid será às 11h15. No domingo, as provas terão suas largadas às 12h30 e 13h25.

Confira a programação para a etapa de Londrina:

Sexta-feira, dia 11

11h35 às 11h50 – Shakedown

13h00 às 14h10 – Treino Livre 1

Sábado, dia 12

8h00 às 9h10 – Treino Livre 2 – Transmissão ao vivo Youtube Stock Car

11h15 às 11h50 – Classificatório - Transmissão ao vivo SporTV 2

Domingo, dia 13

12h30 – Largada Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) - Transmissão ao vivo SporTV 2

13h25 - Largada Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) - Transmissão ao vivo SporTV 2

Classificação do campeonato, após três etapas (Top-10):

1 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla), 82

2 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla), 78

3 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla), 71

4 Ricardo Maurício (Eurofarma-RC/Cruze), 64

5 Nelson Piquet Jr (Full Time Bassani/Corolla), 50

6 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze), 50

7 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla), 46

8 Atila Abreu (Shell V-Power/Cruze), 44

9 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze), 42

10 Rafael Suzuki (Full Time Bassani / Corolla), 41