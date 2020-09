Stock Car: Depois de chuva e frio em Interlagos, calor "senegalês" em Londrina

Norte do Paraná registrou 34ºC na tarde de ontem (11) durante o treino livre para a terceira etapa da temporada 2020

Três semanas de intervalo e uma diferença superior a 20 graus. O cenário chuvoso, úmido e de temperaturas variando entre 11 e 18 graus em São Paulo, no último dia 23 de agosto, deu lugar ao sol forte, baixa umidade e temperatura de 34 graus ontem (11) em Londrina, no Paraná. A cidade do norte paranaense recebe a quarta etapa da temporada 2020 da Stock Car.

E, claro, o calor vem sendo um dos desafios para pilotos e máquinas. Tuca Antoniazi, da Hot Car, relatou temperatura de 60 graus dentro do cockpit de seu Chevrolet Cruze #54 durante a única sessão de treinos livres desta sexta.

“Vai ser uma corrida na qual, mais que bom acerto de carro e estratégia, hidratação será fundamental”, destacou o gaúcho. “Andamos com pneus muito velhos com o objetivo de traçar uma base de como será na corrida, olhando para o desgaste, porque está muito quente”, concluiu.

“O acerto geral do carro está bom. Só tivemos um problema com a zebra da primeira curva, que o Tuca atacou com muita vontade e aí vamos precisar mexer no assoalho. No mais, um dia normal, e muito quente de trabalho. Acho que o Tuca foi bem e vem evoluindo mais e mais. Hoje ele encarou um calor absurdo dentro do cockpit e treinou com pneus que já tinham mais de 30 voltas de uso, o que é bastante coisa”, apontou Amadeu Rodrigues, chefe da Hot Car Competições.

Programação da etapa:

Sábado, 12 de setembro

08h00 – 08h30: 2º Treino Livre (Grupo 1) Stock Car (YouTube da Stock Car)

08h40 – 09h10: 2º Treino Livre (Grupo 2) Stock Car

11h15 – 11h50: CLASSIFICAÇÃO STOCK CAR (Transmissão ao vivo SporTV2)

Domingo, 13 de setembro

12h30: CORRIDA 1 – STOCK CAR (Transmissão ao vivo SporTV2)

13h25: CORRIDA 2 – STOCK CAR (Transmissão ao vivo SporTV2)

Cleber Bernuci/Asimp