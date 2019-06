Stock Car: Diego Nunes quer mudar estatísticas em Londrina

Bom retrospecto e em nova equipe piloto almeja o primeiro pódio pela KTF Sports

Nos últimos quatro anos que a Stock Car passou por Londrina, tivemos 8 corridas das rodadas duplas, sendo que no ano de 2018 o calendário contou com duas etapas no circuito, na estatística, Diego Nunes esteve entre os dez melhores por três vezes (8˚, 5˚,9˚lugar) e entre os quinze melhores por seis vezes. As melhores posições no grid em Londrina foram um sexto lugar em 2016 e um sétimo em 2017 e, na corrida, o melhor resultado foi em 2018, quando finalizou na quinta colocação.

E neste final e semana, o piloto paulista, da equipe KTF Sports, volta a acelerar no circuito que já era conhecido desde a época dos fórmulas, na quarta etapa da maior categoria do automobilismo brasileiro - a Stock Car. O dono do carro #70 quer melhorar as estatísticas de Londrina e buscar o primeiro pódio na nova equipe.

“É uma pista que gosto muito, que ando bem sempre, acho que teremos um acerto bom lá pelo histórico do que os engenheiros da equipe tem de informações, então a expectativa é boa. Já passei perto do pódio algumas vezes, eu acho que esta faltando esse em Londrina, quem sabe a gente conquiste esse primeiro pódio pela KTF. Estou confiante! Vamos mudar as nossas estatísticas nessa pista”, contou o piloto que tem patrocínio da America Net e Harald Chocolates e apoio da Red Nose e Mareye Óculos.

Os treinos das Stock Car em Londrina começam nesta sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã com o shakedown. O primeiro treino livre será às 10h30 e a segunda sessão ocorre também no mesmo dia às 13h15. A terceira sessão será no sábado às 9h30, enquanto o classificatório está marcada para 13h30, com exibição ao vivo no GloboEsporte.com. A rodada dupla terá início no domingo ao meio-dia, com transmissão ao vivo do Sportv.