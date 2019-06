Stock Car: Embalado por vitória na última etapa, Barrichello chega animado à Londrina

Piloto da equipe Mobil Full Time Sports ocupa a vice-liderança do campeonato e está otimista para correr na pista paranaense, onde tem um ótimo retrospecto

Depois de mais uma vitória na temporada 2019, há três semanas, em Goiânia (GO), Rubens Barrichello segue ainda mais motivado para a disputa da quarta etapa da Stock Car, neste domingo (dia 9), no autódromo internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR).

Assim como na pista goiana, o piloto da equipe Mobil Full Time Sports tem um retrospecto muito favorável no circuito paranaense, o que torna a expectativa ainda maior.

São duas vitórias (2016 e 2018), mais três pódios e uma pole também conquistada no ano passado no traçado de 3.055 metros de Londrina. Apenas um ponto atrás do líder Daniel Serra, Barrichello não vê a hora de voltar a acelerar.

“Londrina é um lugar que eu adoro, uma pista super desafiadora. É emocionante estar voltando pra lá”, declarou o piloto do Stock Car #111.

“Nosso retrospecto no circuito é bom e nosso carro vem se comportando muito bem. Então, a expectativa é a melhor possível. Não vejo a hora de voltar a acelerar e continuar na briga por mais bons resultados”, completou Barrichello, que pontuou nas três etapas até aqui e já foi ao pódio três vezes em 2019: duas vitórias e um segundo lugar.

Os treinos em Londrina terão início amanhã (7), com a tomada de tempos no sábado (8) às 13h30 (ao vivo no site Globoesporte.com). No domingo, às provas terão suas largadas ao meio-dia e 13h05 (ambas ao vivo no SporTV), com 40 minutos e mais uma volta cada.

Confira a programação da Stock Car em Londrina:

Sexta-feira (7)

8h30 às 8h45 – Shakedown

10h30 às 11h45 – 1º Treino Livre

13h15 às 14h30 – 2º Treino Livre

Sábado (8)

9h30 às 10h45 – 3º Treino Livre

13h30 às 14h30 – Treino Classificatório

Domingo (9)

12 horas – Corrida 1 (40 minutos + 1 volta)

13h05 - Corrida 2 (40 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato, após a terceira de 12 etapas:

1 . Daniel Serra, 106 pontos

2 . Rubens Barrichello, 105

3 . Ricardo Maurício, 78

4 . Thiago Camilo, 67

5 . Gabriel Casagrande, 67

6 . Marcos Gomes, 66

7 . Felipe Fraga, 62

8 . Julio Campos, 58

9 . Max Wilson, 52

10 . Allam Khodair, 51

