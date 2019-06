Stock Car: Na difícil pista de Londrina, Hot Car busca evolução

Trabalho intenso na sede da equipe em Cajamar (SP) durante as três semanas de intervalo até a quarta etapa da temporada da Stock Car

Londrina, no norte do Paraná, recebe neste final de semana a quarta etapa da temporada 2019 da Stock Car. E depois do trabalho nas provas do Velopark, Velo Città e Goiânia, a equipe Hot Car Competições, dos pilotos Rafael Suzuki e o estreante Pedro Cardoso, busca evoluir em relação às disputas anteriores. As duas provas acontecem no domingo (9), ao meio-dia e às 13h10, com transmissão ao vivo do SporTV.

O traçado de 3.055 metros é repleto de desafios para pilotos e máquinas. Seu asfalto abrasivo traz alto desgaste de pneus. “Considero uma pista bem difícil, em virtude do tipo de asfalto, que nos faz trabalhar bastante no acerto do carro”, destaca Amadeu Rodrigues, chefe da equipe. “Há setores importantíssimos, como a parte da Caixa d’Água e o final da reta oposta. Equilíbrio é fundamental para fazer diferença, assim como na entrada da reta principal, uma curva fechada e em subida, que exige boa tração”, explicou.

Amadeu se diz confiante. “Ano passado fomos bem nos treinos e chegamos a liderar uma das sessões. Tivemos este intervalo de praticamente três semanas entre as etapas de Goiânia e Londrina, e pudemos repassar muita coisa nos carros com mais calma. Estou bastante confiante em um bom trabalho do time”, apontou.

Rafael Suzuki também tem Londrina como uma das pistas mais difíceis do calendário. “Traçado manhoso, com muros próximos, cheio de curvas cegas e que exige atenção extrema. O asfalto abrasivo traz um alto consumo dos pneus”, enumera. “Mas a expectativa é evoluir em relação a Goiânia, já que foi uma etapa aquém da performance que temos. Buscamos evolução no ritmo de corrida para pontuar mais nas etapas. E se conseguirmos isso em Londrina, que é uma pista difícil, vamos andar bem em todas as outras pistas. O time trabalhou muito neste intervalo e fez muito mais do que o tempo oferecia, então estou bem confiante”, afirmou.

Rumando para sua quarta etapa na Stock Car, o estreante Pedro Cardoso, de 20 anos, destaca o papel da classificação na importância do fim de semana. “O primeiro pensamento e foco é continuar a evolução. E como Londrina é uma pista com poucos pontos de ultrapassagem, a classificação desempenha papel fundamental nisso. Então, quanto melhor nos classificarmos, melhor é a expectativa para as corridas. Estamos focados e trabalhando bastante”, disse.

Programação

Sexta-feira, 7 de junho

09h00 – 09h30: 1º Treino Stock Light (Grupo 1)

09h45 – 10h15: 1º Treino Stock Light (Grupo 2)

10h30 – 11h00: 1º Treino Stock Car (Grupo 1)

11h15 – 11h45: 1º Treino Stock Car (Grupo 2)

12h00 – 12h30: Treino Rookies Stock Light

13h15 – 13h45: 2º Treino Stock Car (Grupo 1)

14h00 – 14h30: 2º Treino Stock Car (Grupo 2)

14h45 – 15h15: 2º Treino Stock Light (Grupo 1)

15h30 – 16h00: 2º Treino Stock Light (Grupo 2)

16h15 – 16h45: Treino Rookies Stock Car

Sábado, 8 de junho

08h00 – 08h30: 3º Treino Stock Light (Grupo 1)

08h45 – 09h15: 3º Treino Stock Light (Grupo 2)

09h30 – 10h00: 3º Treino Stock Car (Grupo 1)

10h15 – 10h45: 3º Treino Stock Car (Grupo 2)

11h30 – 11h50: Classificação Stock Light

13h30 – 14h30: Classificação Stock Car

15h15: Stock Light – Corrida 1

Domingo, 9 de junho

08h55: Stock Light – Corrida 2

12h00: Stock Car – Corrida 1

13h10: Stock Car – Corrida 2