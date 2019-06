Stock Car: Pilotos da Prati-Donaduzzi têm bom retrospecto no Autódromo Internacional Ayrton Senna

Stock Car: correndo em casa, Valdeno busca pódio em Londrina

Os paranaenses terão dois nomes fortes para torcer na próxima etapa da Stock Car, que será realizada no domingo, 9, em Londrina. Correndo em casa, o paraibano Valdeno Brito, que há 13 anos mora na cidade, se considera um “londrinense de coração”, além de ter ótimos resultados na pista (conseguiu dois segundos lugares, em 2007 e 2016).

Julio Campos, paranaense da capital Curitiba, fez pódio na última corrida disputada em Londrina, no ano passado, e garantiu a alegria do bom público presente. Agora, a equipe Prati-Donaduzzi, liderada por Rodolpho Mattheis, quer os dois pilotos no pódio.

“O retrospecto da nossa equipe é positivo em Londrina. Brigamos pela pole ano passado e fomos segundo na primeira corrida com o Julio. O Valdeno também tem um histórico muito bom em Londrina, além de ser prata da casa, o que é sempre um fator de motivação a mais. Sabemos que temos carros competitivos e vamos trabalhar para chegar ao Q3 (terceira parte do treino classificatório, que reúne apenas os seis pilotos mais rápidos). Queremos continuar evoluindo”, comenta o chefe de equipe.

Os pilotos também estão otimistas para a etapa, que é a quarta da temporada 2019.

“É muito bom correr em casa. Estou há 13 anos em Londrina, amo a cidade e, além de tudo, é uma pista que gosto muito. Estou animado para buscar o primeiro pódio do ano, esse é o meu objetivo”, afirma Valdeno Britto.

Julio Campos acredita que Londrina será uma etapa importante pensando no campeonato.

“Gosto muito de correr em Londrina e ano passado garantimos bons pontos lá com um pódio. Vamos chegar bem competitivos. Melhoramos muito o carro da primeira etapa para agora. Estou otimista, quero brigar por pódio e tenho certeza que essa etapa será a nossa melhor. Acertamos o carro e agora é colher bons resultados”, avalia.

A etapa de Londrina será realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com os primeiros treinos livres na sexta, 7, classificação no sábado, 8, e duas corridas no domingo, 9.