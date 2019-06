Stock Light: Motortech Competições almeja o ataque em Londrina

Time comandado por Adilson Morari busca melhorar ainda mais a posição no campeonato, mantendo a regularidade e a velocidade apresentadas nas últimas etapas

A boa atuação apresentada na última etapa da Stock Light, no mês de maio no Autódromo Internacional de Goiânia, onde o time liderou dois dos três treinos livres com Márcio Campos, mas que não se converteu em resultados positivos nas duas corridas, nem com Campos e nem com André Moraes Jr., faz com que a equipe foque na recuperação e na volta ao pódio na terceira etapa da temporada 2019 da categoria que é a porta de entrada da Stock Car, que acontece neste final de semana, em Londrina (PR).

Para o piloto Márcio Campos, a rodada dupla na "Capital do Café", é encarada como um reinício de temporada, já que para ele as duas primeiras etapas, as quatro corridas não se reverteram em resultados expressivos. “Tivemos alguns problemas, que nos impediram de buscar bons resultados. Então, veja essa etapa como um recomeço, em tentar começar o campeonato como realmente deve ser. Nos treinos sempre temos performance, mas situações de corrida acabaram nos prejudicando. No Velopark, na classificação eu entrei no grupo da chuva, enquanto o outro grupo entrou no seco, aí já fomos prejudicados e em uma das corridas tivemos um pneu furado. Em Goiânia, tivemos problema de freios nas duas corridas. A equipe tem feito o máximo para sanar esses problemas e o objetivo é sair de Londrina escalando o topo da tabela do campeonato”, explicou Campos.

Para André Moraes Jr., que faz sua estreia na categoria nesta temporada, a hora é de virar a página. “Também estou tratando a etapa de Londrina como um recomeço, vamos buscar esses pontos perdidos e trabalhar para um bom resultado. A hora é de seguir em frente, dar a volta por cima e trabalhar muito para alcançarmos nossos objetivos”, analisou o jovem piloto.

A rodada dupla do final de semana inicia sua programação com um shakedown às 8h, de sexta-feira (07), com o primeiro treino livre com duração de uma hora às 9h e às 14h45 o segundo treino. Nos sábado (08), os carros voltam à pista para mais um ensaio de 30 minutos, com o primeiro grupo às 8h e o segundo as 08h45. A classificação acontece às 11h30, com a primeira corrida do final de semana marcada para as 15h18, enquanto o domingo será reservado para a segunda prova às 08h58 (de Brasília), tanto a classificação, quanto as corridas, terão exibição ao vivo do Sportv.

A participação do Piloto Márcio Campos é financiada pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Lei de Incentivo ao Esporte, Programa Pró-Esporte, projeto Formando Campeões, proposto pela Motortech Competições.