Sul Open de Taekwondo em Jaraguá Do Sul - Sc

Nos dias 31/05 a 02/06 a Equipe Madureira viajou para Jaraguá do Sul-SC com 12 atletas para participarem do Campeonato Sul Open de Taekwondo que vale pontos no Ranking Nacional e também é seletiva para o Grand Slam 2020, onde disputaram vaga para a Seleção Brasileira 2020.

Mais uma vez Londrina e Paraná mostrando que é uma das grandes potências do Brasil, não deixando fácil para outros Estados. Mérito dos professores e da Federação que vem deixando nossos atletas sempre em maior nível nacional. Parabéns a todos os atletas de todas as regiões do Paraná que se empenharam para atingir seus objetivos.

Foram 12 medalhas (6 ouro, 4 prata e 2 bronze) e o Paraná foi campeão geral.

Resultado final equipe:

Cadete:

- 47kg:

Liz Madureira – OURO

- 53kg:

Nicolas Pereira – PRATA

Juvenil:

- 45kg:

Kauan Lourenço – OURO

Rhuan Lourenço – BRONZE

- 55kg:

Isadora Vieira – PRATA

- 59kg:

Jose Miguel – PRATA

Adulto:

-53kg:

Gabriela Aguilar – PRATA

- 58kg:

João Marques – BRONZE

- 54kg:

Eduardo Andrade – OURO

- 63kg:

Felipe Kenji – OURO

- 68kg:

Bruno Cardoso – OURO

- 87kg:

Jhonatan Alves – OURO