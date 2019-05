Supercampeão Eduardo Murchie defende a APAN nos Jogos Universitários do Paraná

Os Jogos Universitários do Paraná (JUPs) começam no fim de semana na Cidade Canção. As disputas na natação têm início no sábado, na piscina da Universidade Estadual de Maringá (UEM). E a APAN Maringá, melhor equipe de natação do interior do Paraná, tem vários nomes fortes e que estarão presentes no pódio do evento, como o supercampeão Eduardo Murchie, de 25 anos, favorito em várias provas.

Murchie acumula na trajetória vencedora títulos em Campeonatos Brasileiros e nos Jogos Universitários do Paraná. Na edição 2018, por exemplo, conquistou a medalha de ouro nos 50 e 100 metros peito, 50 metros livre e em três revezamentos.

O nadador, que conquistou medalhas de ouro e prata no Torneio Sul-Brasileiro disputado na semana passada em Santa Catarina, aposta em novas conquistas nos JUPs de 2019.

“Conquistei vários títulos no ano passado e agora vou para os sexto Jogos Universitários. Esse ano a equipe está bem mais forte e vamos brigar para sermos os melhores e disputar o título dos Jogos”, projetou.