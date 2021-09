Taekwondo: 1ª Feijoada Olímpica rumo a Paris 2024

O ciclo olímpico de Paris 2024 já começou e os Atletas da Equipe Madureira Ana Paula, Jhonatan Lima e João Miguel já iniciaram os preparativos.

Visando a arrecadação de fundos para custear as viagens para os torneios classificatórios, o triotaekwondista resolveu pôr a mão na massa e organizar a 1º Feijoada Olímpica, com a finalidade de arrecadar verba para a 1ª competição desse circuito, o Dutch Open, que acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro de 2021, na Holanda.

O convite da Feijoada será R$40,00, servindo até 3 pessoas e será entregue dia 03/10 no Salão da Paróquia Nossa Senhora da Luz (Rua Netuno, 290 Jd do Sol (para levar, não será servida no local).

Os atletas esperam arrecadar o suficiente para ajudar a custear a viagem, tendo em vista que o apoio vindo da Prefeitura de Londrina não consegue cobrir os custos.

Além de uma boa história de determinação desses atletas, a divulgação desta também ajudará na arrecadação da feijoada e com a realização desse sonho.

Pagto dinheiro ou PIX:

Cel +55 43 991546999 Ana Paula

CPF 08886073933 Jhonatan

CPF 08932342903 João.