Taekwondo: Londrina foi bem representada no Open Sul em Jaraguá/SC

Nesse final de semana (11 e 12 de setembro) ocorreu em Jaraguá/SC o Campeonato Open Sul de Taekwondo. Torneio classificatório para o Grand Slam 2022, onde será formada a seleção do daquele ano.

Londrina esteve presente através da Equipe Madureira, e sob o comando e orientação dos técnicos Diogo Freire e Flávio Alves, obteve resultados incríveis com 5 ouros e 1 prata no Feminino e 5 ouros, 6 pratas e 1 bronze no masculino.

Meninas De Ouro

E as meninas ainda fizeram história, todas conquistaram ouro. A única prata feminina foi em circunstância de duas atletas da Equipe Madureira competirem na mesma categoria.

1° lugar garante 10 pontos no ranking nacional e vaga no Grand Slam 2022, Campeonato que formará a Seleção Brasileira permanente 2022.

Todos os atletas da equipe medalharam, acompanhe o resultado completo:

FEMININO OURO:

Brenda Obici (juvenil 49kg)

Liz Madureira (juvenil 55kg)

Bruna Letícia (juvenil 68kg)

Isadora Prado (Sub21 67kg)

Ana Paula (Adulto 73kg)

FEMININO PRATA:

Luiza Banks (Adulto 73kg)

MASCULINO OURO:

Rhuan Lourenço (juvenil 48kg)

Kauan Lourenço (juvenil 51kg)

Nicolas Pereira (juvenil 63kg)

Bruno Cardoso (Sub21 80kg)

João P. Chaves (Adulto 87kg)

MASCULINO PRATA:

Lucas Almeida (juvenil 55kg)

Marcos Dorigon (Sub21 58kg)

Maycon Cardoso (Sub21 63kg)

Gabriel Oliveira (Sub21 87kg)

João M. Neto (adulto 58kg)

Matheus Luz (adulto +87kg)

MASCULINO BRONZE:

Felipe Kenji (adulto 63kg)