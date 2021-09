Taekwondo​​​​​​​: Londrinenses trazem bons resultadosde Matinhos/PR

No final de semana (18 e 19/09) os atletas Equipe Madureira, participaram do Campeonato Paranaense de Taekwondo, em Matinhos/PR. O resultado foi a altura da dedicação, foco e disciplina da equipe.

A competição contou com a presença do técnico da seleção paralímpica, Rodrigo Ferla, vitorioso nas Paralimpíadas de Tóquio no corrente ano.

A Equipe Madureira conquistou o 1° lugar geral por equipe. Só na categoria Seletiva Faixa Preta foram 26 medalhas, sendo 20 ouros, 4 pratas e 2 bronzes, classificando os 26 atletas medalhistas para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo que será realizado em novembro no Rio de Janeiro. Já os faixas coloridas também fizeram bonito conquistando21 medalhas, sendo 10 ouros, 8 pratas e 3 bronzes.

Os atletas da Equipe Madureira já iniciaram preparação para o Brazil Open, que será disputado entre 16 e 17 de outubro em São José dos Pinhais/PR.

Resultados categoria Faixa Preta Seletiva:

CADETE MASCULINO

Ghabriel Spolom (-57kg)

Mateus Brito (-48kg)

4º Nando Madureira (-52kg)

JUVENIL MASCULINO

Rhuan Lourenço (-48kg)

Kauan Lourenço (-51kg)

Lucas Almeida (-55kg)

Nicolas Pereira (-68kg)

João Delandrea (-51kg)

4º Mateus Bregantin (-59kg)

JUVENIL FEMININO

Liz Madureira (-55kg)

Pietra Gonçalves (-63kg)

Bruna Letícia (-68kg)

Brenda Obici (-49kg)

SUB 21 MASCULINO

Marcos Dorigon (-58kg)

Bruno Cardoso (-80kg)

Mateus Luz (+87kg)

Maycon Cardoso (-63kg)

4º Gabriel Oliveira (-87kg)

SUB 21 FEMININO

Gabriela Aguilar (-62kg)

Isadora Prado (-68kg)

Ana Paula Morais (-73kg)

ADULTO MASCULINO

Eduardo Andrade (-54kg)

João Miguel Neto (-58kg)

Reinaldo Cassimiro (-74kg)

Jhonatan Alves (-87kg)

João Pedro Chaves (-87kg)

Fernando Moreira (+87kg)

ADULTO FEMININO

Giovana Prado (-49kg)

MASTER V

Volney Vidotti (+80kg)

Resultados faixa colorida:

CADETE MASCULINO

Pedro Zago (+60kg)

Mateus Alicio (-55kg)

Lucas Langer até (-40kg)

Gustavo Mitsuo até (-45kg)

Mateus langer até (-45kg)

CADETE FEMININO

Jakline Aparecida (- 42kg)

Jheniffer Kawany (- 50kg)

ADULTO FEMININO

Ana Caroline (+67kg)

Giocana Marcelly (+67kg)

ADULTO MASCULINO

Arthur Gaspar (+80)

JorgemarAntônio Damasceno (-68kg)

Hiram Kodata (-78kg)

Luiz Fernando Tassi (-78kg)

5° Andre Goveia (-78kg)

JUVENIL MASCULINO

Gabriel Diário (+70kg)

Danilo Guentaro (-63kg)

Luiz Carlos Volpato (-51kg)

Claudinei Gomes (-70kg)

João Pedro Fonseca (-59Kg)

Miguel Fregatto (-55kg)

Nicolas Berg (-55Kg)

Romulo Polachine (-78kg)

JUVENIL FEMININO

4º Leticia Tatesuji (-43kg)