Tamarana se prepara para mais uma copa de futebol suíço

A Diretoria municipal de Esportes irá realizar a partir desta sexta-feira (8) mais um torneio voltado aos esportistas amadores de Tamarana. Será a edição 2019 da Copa Tamarana de Futebol Suíço, que terá como palco de seus jogos o Complexo Esportivo Sebastião Sidônio de Araújo (Centro Social Urbano).

Esse já é o sétimo campeonato futebolístico organizado pela diretoria desde 2017, quando começaram a ser retomados os eventos do calendário esportivo de Tamarana.

A copa de suíço conta com 12 times divididos em dois grupos de seis. Os dois melhores de cada chave disputarão as semifinais, etapa em que as equipes que ficarem em primeiro lugar na fase anterior jogarão com a vantagem do empate.

Estas serão as partidas que irão abrir a disputa:

Sexta-feira (8):

· Jardim Esperança x Brothers (19h30);

· Bárbaros x Vila Rural I (20h45);

· JR Corretores x Vila Siena/Irmandade (21h50).

Sábado (9):

· Vikings x Amigos (19h30);

· São Roque x Katurras (20h45);

· Os Primos x Jardim Juny (21h50).

Exercícios para idosos e futsal – Além disso, irá retornar na segunda-feira (11) o projeto que teve início em 2018 e oferece exercícios físicos para a terceira idade e treinos de futsal masculino para as categorias sub-7, sub-11 e sub-13. As atividades são de graça e irão ocorrer no Centro Social Urbano. A prática direcionada aos idosos está marcada para as 8h. Em seguida, a partir das 9h, será a vez do futsal.