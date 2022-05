Tatiane Raquel e Livia Avancini competem no Ibero-Americano de Atletismo

As atletas da equipe Londrina/FEL/IPEC, Tatiane Raquel Silva (3000 metros com obstáculos) e Livia Avancini (arremesso do peso) competem neste sábado (21) no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, que está sendo realizado em La Nucia, na Espanha. As duas integram a seleção brasileira, que conta ainda com outros 70 atletas. O Brasil busca o 11º título da competição.

Livia será a primeira a competir. A final da prova de arremesso de peso está prevista para começar às 12h15 do horário de Brasília. A atleta da equipe londrinense tem a quarta melhor marca entre as concorrentes que estão na final deste sábado com 17m74.

Já Tatiane Raquel, que representou o Brasil nos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio, entra na pista às 13h10 do horário de Brasília para a disputa por medalha nos 3000 metros com obstáculos. Ela também tem a quarta melhor marca entre as concorrentes com 9’36”43.

O técnico da equipe Londrina/FEL/IPEC, Gilberto Miranda, está na expectativa por duas medalhas. “São duas atletas com um potencial muito grande, que estão em grande fase na carreira, estão muito bem preparadas e focadas e nossa expectativa é duas grandes participações com boas marcas, já que as atletas buscam melhor pontuação para o Ranking Mundial e consequentemente garantir vaga para o Campeonato Mundial de Atletismo”, disse o treinador.

O campeonato reúne países ibero-americanos, mais Andorra e africanos, onde a língua oficial é o espanhol ou o português. A competição é importante para a preparação dos atletas brasileiros ao Mundial de Atletismo de Eugene (EUA), de 15 a 24 de julho, e também uma oportunidade para a obtenção de pontos no Ranking World Atlhetics e outros índices.

Rafael Souza/Asimp