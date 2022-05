Tatiane Raquel leva bronze no Ibero-Americano de Atletismo

A atleta da equipe Londrina/FEL/IPEC, Tatiane Raquel Silva, faturou a medalha de bronze na prova dos 3000 metros com obstáculos no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo no sábado (21/5). Tatiane cravou 9:42.06, a melhor marca dela na temporada. A argentina Belen Casseta venceu com 9:29.60, recorde do campeonato. A espanhola Irene Sanchez ficou com a prata, com 9:37.08. A catarinense Simone Ponte Ferraz terminou em quarto lugar, com 9:45.11.

No arremesso do peso, a atleta Lívia Avancini, também da equipe Londrina/FEL/IPEC, ficou com a sexta colocação.

As atletas permanecem na Europa, participando de competições até dia 20 de junho, quando retornam para o Brasil para participarem do Troféu Brasil de Atletismo.

O técnico da equipe Londrina/FEL/IPEC,Gilberto Miranda, comemorou o desempenho de suas atletas na competição disputada na Espanha. “As atletas fizeram uma ótima competição. O evento teve a participação de diversos atletas que hoje estão entre as melhores do mundo. O desempenho também é importante para o ranking mundial”, pontuou Miranda.

O campeonato reuniu países ibero-americanos, mais Andorra e africanos, onde a língua oficial é o espanhol ou o português. A competição é importante para a preparação dos atletas brasileiros ao Mundial de Atletismo de Eugene (EUA), de 15 a 24 de julho.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Uno Psicologia do Esporte, Centro do Coração e Academia AS Fitness.

Rafael Souza/Asiimp