Tatiane Raquel Silva será Londrina/FEL/IPEC em Tóquio 2021

Atleta de Londrina foi confirmada ontem nos Jogos pela Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt. Ela vai disputar os 3000 metros com obstáculos

30 de junho de 2021. Um dia histórico para o Projeto Londrina Atletismo. Em que o sonho de ser um atleta olímpico enfim tornou-se realidade uma atleta londrinense. Formada na equipe Londrina/FEL/IPEC, Tatiane Raquel Silva, 31, foi convocada na quarta-feira, 30, pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para integrar a delegação brasileira que vai representar a modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam no próximo dia 23, na capital japonesa.

A oficialização da ida a Tóquio representa o maior feito da carreira da londrinense, que há anos sonha com esse chamado. “É uma coisa que não tem nem muito como explicar. É uma emoção enorme. Aquele sonho que a gente tem desde criança. Passa um filme na cabeça, desde o primeiro dia que entrei numa pista de atletismo e hoje me tornando oficialmente uma atleta olímpica, para representar o meu país. É gratificante demais, a certeza de que todo esforço valeu muito a pena”, disse, emocionada, Tatiane.

Melhor atleta do Brasil nos 3000 metros com obstáculos há alguns anos, Tatiane Raquel da Silva bateu na trave e por segundos não conseguiu a marca para ir ao Rio-2016. Mas ela não desistiu. Intensificou os treinos, participou de campings e treinamentos fora do país e conseguiu somar os pontos necessários no ranking mundial para estar na delegação brasileira que vai a Tóquio. Na atualização da lista mundial, divulgada ontem (30), ela aparece na 17ª colocação, com 1230 pontos.

Tatiane Raquel Silva iniciou sua carreira esportiva no Projeto Londrina Atletismo aos 12 anos, descoberta num dos polos da equipe. O biotipo para provas de longa distância logo foi identificado pela comissão técnica. Pelas mãos do técnico José Eugênio Zaninelli, ela deu os primeiros passos no atletismo. Já sob a orientação de Gilberto Miranda veio o primeiro título de Troféu Brasil, em 2012.

“É uma felicidade muito grande ver uma atleta que começou e tem uma história linda conosco chegando ao auge de uma convocação olímpica. Fruto de um trabalho que envolve equipe, dedicação, suor. Tatiane sempre foi uma atleta muito dedicada e merece estar onde chegou”, destacou o técnico Gilberto Miranda.

Para Tatiane, o apoio e trabalho da equipe londrinense foram fundamentais para alcançar esse feito. “Londrina pra mim é o berço de tudo. É onde nasci, cresci e me transformei na atleta que sou hoje. Representar Londrina na olimpíada hoje pra mim é imensurável, uma alegria tão grande poder retribuir tudo que fizeram por mim até hoje. Um sonho realizado, e através da equipe Londrina/FEL/IPEC, posso estar fazendo o que amo, toda estrutura que deram até hoje é só gratidão”, lembrou a atleta.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

Perfil de Tatiane Raquel Silva:

31 anos

Começou no Projeto Londrina Atletismo aos 12 anos, pelas mãos do técnico José Eugênio Zaninelli.

- 45 vezes campeã brasileira em diversas categorias.

- 5 vezes campeã sul-americana.

- mais de 100 vezes campeã paranaense (diversas categorias).

- 4° e 6° lugar em pan-americanos

- campeã Ibero-americana.

- 10 vezes campeã do Troféu Brasil de Atletismo e atual recordista.

- 14° lugar na São Silvestre (2019).

- 9° lugar no Mundial Universitário

Troféu Brasil 2021

- Campeã dos 1500 metros e 3000 metros com obstáculos.

- 8 vezes campeã dos 3000 com obstáculos no Troféu Brasil, sendo sete vezes consecutivas.

- Atual tricampeã Sul-Americana

Títulos Sul-Americanos:

2006 menores

2016 universitário

2019 adulto

2020 adulto

2021 adulto

Rafael Souza/Asimp