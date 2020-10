Técnico londrinense é convocado para compor comissão técnica da Seleção Brasileira de Handebol

Giancarlos Ramirez aceitou o convite para ser auxiliar técnico do time masculino

O mês de outubro começa com muita comemoração para o treinador do Londrina MRV/Unicesumar. Na quarta-feira, 7/10, a Confederação Brasileira de Handebol convocou Giancarlos Ramirez para compor a comissão técnica da Seleção Brasileira masculina, que em janeiro de 2021 disputa o campeonato mundial da modalidade, no Egito. Ele será auxiliar técnico do comandante Marcus “Tatá”, que também é treinador da equipe de Taubaté (SP).

Ex-atleta de handebol, Giancarlos Ramirez é técnico desde 1986, mas foi em 1998, quando começou a desenvolver o projeto da modalidade em Londrina (PR), que a carreira alcançou um patamar de expressão nacional. Pela equipe do interior paranaense, Ramirez foi pentacampeão da Copa do Brasil no início dos anos 2000, bicampeão nacional em 2005 e 2008, além de ter levantado a taça do Campeonato Pan-Americano em 2009.

"Depois de todo o esforço para conquistar os títulos que marcaram minha história, receber um convite como este da CBHb me deixa com uma sensação imensa de felicidade e de enorme responsabilidade. O Brasil é muito respeitado internacionalmente e temos que honrar esta convocação com muito trabalho", comemora o treinador.

Até janeiro, a rotina de treinamentos vai ser intensa, mas não somente por causa da Seleção Brasileira. Giancarlos Ramiez é técnico do Londrina MRV/Unicesumar, que vai disputar a Liga Nacional de Handebol, competição programada para ser disputada em dezembro, em formato curto, por causa da pandemia causada pelo Covid-19.

Mesmo assim, a nova comissão técnica da Seleção Brasileira de Handebol já começa a programar quais serão os primeiros passos de trabalho junto ao time masculino, de olho no campeonato mundial.

"Já nesta semana, devemos realizar uma reunião à distância, com todos os membros da nova comissão técnica. Ainda não temos prazo definir uma pré-lista de convocação. Nós fomos chamados para iniciar uma nova proposta de trabalho que, dependendo dos resultados, pode se estender até o torneio pré-olímpico", conclui Ramirez.

Grão Mestre Fernando Madureira com o Técnico Giancarlos Ramires - Divulgação

O Grão Mestre Fernando Madureira que ja foi técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo por 12 anos e que participou dos Jogos Olímpicos de 2008 e 2012, responsável pela primeira medalha olímpica do Brasil e, ex presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), parabeniza a convocação do Professor Giancarlos Ramires para compor comissão técnica da Seleção Brasileira de Handebol "Mais um grande orgulho para Londrina e região, é mais um Londrinense que vai mostrar sua competência para Brasil e para Mundo. É muito compensador, e com muito alegria ter compartilhado bons anos de trabalho com o Professor Giancarlos Ramires, Deus o abençoe em mais essa empreitada".