Terceira edição dos Jogos de Aventura e Natureza será realizada em Londrina

Município sediará o evento de 23 de junho a 3 de julho, junto com outras cinco cidades do norte do Paraná, e deve receber dois mil atletas

Londrina foi escolhida, junto com outras seis cidades do norte do Paraná, para sediar os Jogos de Aventura e Natureza. O anúncio foi confirmado ontem (28), quando o prefeito Marcelo Belinati recebeu, em seu gabinete, comitiva do Governo do Estado, que é idealizador do evento. Os Jogos de Aventura e Natureza vão ocorrer de 23 de junho a 3 de julho, e devem reunir 52 modalidades esportivas relacionadas com os elementos terra, água e ar.

Esta será a terceira edição dos Jogos de Aventura e Natureza, lançado em 2019. Para apresentar o evento ao prefeito Marcelo Belinati, vieram o diretor-presidente do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE), Walmir Matos; o diretor de Inovação, Incentivo e Fomento ao Esporte, Tiago Augusto Gavelik Campos; e o coordenador-geral dos Jogos, Marcos Aurélio Schemberger.

Participaram também o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido; o presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Marcelo Cortez; e o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique Moreira dos Santos.

Junto com Londrina, que concentrará competições de nove modalidades, o evento será realizado simultaneamente em Alvorada do Sul, Ibiporã, Sertaneja, Primeiro de Maio e Sertanópolis. A estimativa dos organizadores é reunir pelo menos 2 mil atletas em Londrina, mais suas comissões técnicas e torcidas, com competições aos sábados e domingos, além de eventos turísticos no decorrer da semana.

O prefeito Marcelo Belinati destacou que o Município dará todo o apoio necessário para a realização das competições e atividades de lazer, previstas pela organização. “Será mais um grande evento, organizado pelo governo do Paraná, que iremos sediar. E faremos tudo o que for preciso para que estes Jogos também sejam um sucesso, tanto para os competidores como para a comunidade londrinense, que vai poder aproveitar tantas atrações e atletas de renome aqui em nossa cidade”, frisou.

Os Jogos de Aventura e Natureza, realizados por meio da Superintendência Geral do Esporte, contam com o apoio das Federações de cada modalidade e das prefeituras municipais. Para essa terceira edição, são previstos investimentos na ordem de R$1 milhão, oriundos do governo estadual.

Representando o superintendente geral do Esporte, Helio Renato Wirbiski, o diretor-presidente do IPCE, Walmir Matos, agradeceu ao prefeito Marcelo Belinati pela parceria firmada em tantos eventos esportivos realizados de forma conjunta na cidade. “Londrina tem sido uma grande parceira nos grandes eventos e investimentos nas praças esportivas. Agradecemos essa parceria, e somos gratos a essa cidade que tem nos recebido de braços abertos. Esse é o espírito da administração estadual, trazer em todas as suas possibilidades o desenvolvimento do estado, e com os Jogos de Aventura e Natureza não será diferente”, afirmou.

Fazendo a apresentação técnica do evento, o diretor de Inovação, Incentivo e Fomento ao Esporte, Tiago Augusto Gavelik Campos, citou algumas das modalidades já credenciadas, como paraquedismo, canoagem, vela, motocross, beach tennis e ciclismo. “São modalidades bem visuais, e algumas etapas de competições mundiais vão ocorrer aqui, para a comunidade apreciar e participar. No aterro do Lago, por exemplo, vamos ofertar ações como um passeio de balão, e a Prefeitura vai participar agregando outras atividades, para criamos ali uma grande festa. E estamos aqui para pegar a chancela e autorização do prefeito, pois queremos fomentar e mostrar as belezas de Londrina e região”, destacou.

No primeiro final de semana dos Jogos, de 23 a 26 de junho, Londrina deve sediar etapa do Campeonato Internacional de BMX Race; etapa preparatória para o Brasileiro de Paraquedismo; etapa estadual do Campeonato BMX Freestyle; e etapa do Mundial de Beach Tennis.

E entre os dias 1° e 3 de julho, último final de semana do evento, a cidade terá Crossfit Games; os jogos finais da Copa Pinhão de Futebol Americano; Competição Paranaense de Velocross; e etapa do Paranaense de Futevôlei. Também estão previstos eventos de balonismo, e apresentação de BMX Freestyle, com a participação do atleta Sassá e sua equipe.

Em Londrina, a comitiva está conferindo os locais onde esses eventos e competições serão realizados, como o Autódromo Ayrton Senna, o Aterro do Igapó e o Centro Social Urbano (CSU). Segundo o presidente da FEL, Marcelo Oguido, “a Prefeitura de Londrina não vai medir esforços para providenciar as melhores condições aos atletas e suas equipes, que virão de todo o Estado, do Brasil e até do exterior para competir em Londrina”, afirmou.

NCPML