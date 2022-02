Testes para novas atletas de Ginástica Rítmica na Unopar

A UNOPAR realiza anualmente testes seletivos para novas integrantes das equipes de Ginástica Rítmica da instituição. Durante o mês de março, todas as 3° feiras (dias 8 - 15 - 22 - 29) às 8h30min, meninas de 5 a 8 anos de idade podem comparecer ao Ginásio de Esportes da Unopar - Unidade do Jardim Piza (Av. Paris, 675), acompanhadas de um responsável.

As ginastas da Unopar em 2021 foram campeãs brasileiras e sulamericanas de conjunto nas categorias infanto juvenil e adulta, além do vice-campeonato brasileiro na categoria infantil.

Nicole Pircio esteve nos Jogos Olímpicos de Tokyo e quatro ginastas estão na seleção brasileira de conjuntos adulta em 2022.

As ginastas aprovadas no teste farão as aulas de iniciação gratuitamente na Unopar com professoras especialistas em Ginástica Rítmica.