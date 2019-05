Time feminino de futsal londrinense vence a segunda fase do Campeonato Paranaense

Com um saldo de 34 gols, a equipe é líder invicta do torneio que vale classificação para o Campeonato Brasileiro

O time UNOPAR/FEL/Londrina Futsal segue na liderança do Campeonato Paranaense de Base de Futsal Feminino 2019. No último final de semana, aconteceu a segunda fase do torneio. A categoria é sub-20 e o time londrinense é líder invicto. A equipe feminina já faturou o Paranaense seis vezes, sendo bicampeã dos últimos anos.

A terceira fase do campeonato será nos dias 1 e 2 de novembro, no Ginásio da Unopar – Campus Piza, localizado na avenida Paris, em Londrina. O grupo é formado pelas quatro melhores equipes classificadas na primeira e segunda fase. Os times de Toledo, Telêmaco Borba e Colombo futsal disputam o resultado final com UNOPAR/FEL/Londrina Futsal. O evento é gratuito e aberto ao público.

A equipe UNOPAR/FEL/Londrina Futsal disputa ainda a segunda rodada do Campeonato Paranaense Adulto, em Cantagalo, neste sábado (18) às 20h15. Segundo a professora Jayne Borim, técnica do time, a expectativa é melhorar para a quadrangular final. “Nós tivemos uma evolução muito grande na segunda fase. Agora é continuar o trabalho com a expectativa de melhorar para o resultado final, temos que recuperar as atletas que tiveram lesões”, frisou.

No total, doze equipes disputam o torneio. O vencedor da categoria sub-20 vai conquistar a vaga para o Campeonato Brasileiro. O campeão soma pontos, de acordo com as suas vitórias, para o título geral do Estado, que abrange todas as categorias.

O time UNOPAR/FEL/Londrina Futsal tem o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), que disponibiliza recursos via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

