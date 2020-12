Time feminino do Londrina/FEL/IPEC fica em quarto no Troféu Brasil

Com 68 pontos, equipe londrinense superou times tradicionais e grandes nomes do país, na maior competição do atletismo na América Latina

O time Londrina/FEL/IPEC conquistou o quarto lugar dentre as equipes femininas que disputaram o Troféu Brasil. O torneio, que ocorreu de quinta-feira (10) a domingo (13) em São Paulo, é considerada a maior competição de atletismo na América Latina. Estavam inscritos 770 atletas, dentre eles os melhores do país, representando 126 clubes de 23 estados mais o Distrito Federal. Na classificação geral de equipes, Londrina/FEL/IPEC ficou em sétimo lugar.

Dentre os destaques, que impulsionaram a equipe londrinense a atingir 68 pontos e cinco medalhas, brilhou Tatiane Raquel da Silva, com três medalhas: duas de ouro, nos 3.000 metros com obstáculos e 1.500 metros, mais prata nos 5.000 metros. Em seguida, Livia Avancini, prata no arremesso de peso; e Joziane Cardoso, que levou a segunda colocação nos 10.000 metros.

A londrinense Tatiane Raquel Silva cravou de vez seu nome na história da competição, ao conquistar sua sétima vitória, a sexta de forma consecutiva, na prova de sua especialidade, os 3.000 metros com obstáculos. E no arremesso de peso, Livia Avancini também mostrou novamente porque é uma das melhores do país. Ela conquistou sua quinta medalha consecutiva no Troféu Brasil.

Como destacou o técnico Gilberto Miranda, apesar de ter a maioria de atletas jovens, a equipe Londrina/FEL/IPEC superou grandes nomes do país em uma competição para categoria adulta. “Esse resultado reflete um trabalho feito pelo projeto há muitos anos e, principalmente, nos últimos quatro anos, quando obtivemos o patrocínio da Prefeitura de Londrina. Elas foram vice-campeãs brasileiras no sub-18 feminino e terceiro lugar no feminino sub-20 do Campeonato Brasileiro. Agora, coroamos o ano com um ótimo resultado, que mostra a importância do nosso trabalho em nível nacional”, afirmou.

O Projeto Londrina Atletismo tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) da e Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Conta ainda com patrocínio do Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.

NCPML