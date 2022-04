Toledo sediará primeira etapa do Campeonato Paranaense Sub-19, Série B

Equipes do naipe feminino e masculino participam da competição

Após a realização da primeira etapa do Campeonato Paranaense Sub-19, Série A, chegou a vez das equipes que disputam a Série B entrarem em quadra. A partir da próxima sexta-feira (29), 11 equipes, seis pelo naipe feminino e cinco pelo masculino, se reúnem em Toledo em busca dos primeiros pontos visando o acesso à primeira divisão da categoria. As partidas serão realizadas até domingo (01) no Ginásio Hugo Zeni e no Ginásio da Unipar Campus II.

Participam do naipe feminino, AABB Cascavel, Associação Atlética Londrina, PM São Miguel do Iguaçu, Acel/Chopinzinho, AVP Palmasnet/Sudati/PM Palmas e Guarapuava/Col. Santa Teresinha. Pelo masculino, além dos donos da casa, PM Toledo/Prati Donaduzi/Avotol, a disputa será entre AVP Palmasnet/Sudati/PM Palmas, Nelp Paranaguá, Pato Vôlei e PM São Miguel do Iguaçu.

Programação

A segunda etapa do estadual Sub-19, Série B, ambos os naipes, será realizada na cidade de Chopinzinho entre os dias 9 e 11 de setembro.

O Campeonato Paranaense Sub-19 masculino Série B é uma realização da Federação Paranaense de Voleibol (FPV), com o patrocínio da Penalty.

Thaise Oliveira/Asimp