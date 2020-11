Torneio Terra Investimentos de Tênis reúne mais de 160 jogadores e líderes do ranking paranaense Fernando Ristow e Flavio Tonon

Entre os dias 19 a 22 de novembro, acontece o Torneio Terra Investimentos de Tênis na Academia Point, em Londrina. O circuito, promovido em parceria com a Federação Paranaense de Tênis (FPT), oferece premiação em seis categorias.

“Com a parceria da Terra Investimentos, o evento marca a retomada do esporte paranaense na cidade de Londrina e enaltece os atletas locais”, afirma Silvio de Souza, Presidente da FPT.

Participam do circuito 165 tenistas separados em 25 categorias, divididas por gênero, idade e nível de jogo. A primeira classe do torneio conta com 22 atletas, e destaca a presença dos líderes do ranking paranaense Fernando Ristow e Flavio Tonon. Na categoria feminina, o destaque é para as irmãs Laura e Sarah Kalempa.

Para Tiago Haouli, CEO da Terra Investimentos, patrocinar o circuito é uma iniciativa importante para desenvolver o tênis e democratizar o acesso a este esporte. “O torneio será uma experiência única para atletas e fãs do esporte”, ressalta o londrinense.

A corretora é a patrocinadora master do torneio e contará com uma equipe de especialistas em investimento no local. “Durante o torneio, o público interessado poderá fazer uma consultoria gratuita individualizada sobre investimentos. Queremos incentivar o esporte e o hábito de investir – ambos são fundamentais para quem deseja uma vida saudável e próspera no curto, médio e longo prazo”, conclui Haouli.