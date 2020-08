Trio com Nelsinho Piquet vence a etapa de Abertura do Império Endurance Brasil em Interlagos

A bordo de um protótipo AJR, Ex-F1 travou disputa emocionante contra David Muffato para quebrar jejum da MC Tubarão na categoria

Um estreante roubou a cena e conquistou a vitória da etapa de abertura do Império Endurance Brasil 2020, disputada no sábado, em Interlagos. A bordo de um protótipo AJR preparado pela equipe MC Tubarão, o ex-F1 Nelsinho Piquet conduziu o time formado por Tiel Andrade e Júlio Martini para o degrau mais alto do pódio no último stint da prova que teve 4 horas de duração depois de protagonizar disputas emocionantes contra um modelo AJR da JLM Racing guiado por David Muffato e Pedro Queirolo, que havia largado na ponta e liderado a corrida por mais de 3 horas.

“Provas de Endurance são provas onde você precisa ter paciência pra encontrar a melhor oportunidade de brigar pela vitória. Como eu não conhecia o carro, nós tratamos de administrar um pouco, entender o consumo tanto de combustível quanto dos pneus, e quando eu cheguei perto do Muffato aí sim passei a esperar por um erro dele para ultrapassar. Felizmente consegui aproveitar as oportunidades que apareceram e estou muito feliz com esta vitória”, disse Nelsinho após a corrida

Tiel Andrade, que além de piloto lidera a equipe MC Tubarão, comemorou muito a conquista que quebrou o jejum do protótipo #5. “Sofremos muito com este carro no ano passado, com muitos problemas, então trabalhamos muito para que pudéssemos abrir esta temporada na frente e competitivos. Fizemos sete treinos com este carro antes de vir para etapa de Interlagos. Trabalhamos em cima de cada detalhe e sinto que a gente merecia demais esta vitória. Talvez alguém merecesse esta conquista tanto quanto nós, mas, mais do que nós, ninguém merecia. Por isso toda equipe está de parabéns”, disse o piloto.

Julio Martini também comemorou a boa estreia: “Para mim, que sou um ‘gentleman driver’ ter a oportunidade de correr a aprender com pilotos como Nelsinho Piquet e Tiel Andrade, guiar esse carro na companhia deles e ainda terminar a prova com uma vitória é muito gratificante”.

Queirolo e Muffato ficaram com a segunda posição da categoria P1. Em terceiro ficou o trio formado por Carlos Kray, Henrique Assunção e Anderson Toso, também com um AJR.

Já na GT3, vitória de outro estreante. Mas nesse caso não foi um piloto, e sim um carro que debutou no alto do pódio. O novo modelo Porsche 911 GT3 R da dupla Ricardo Maurício e Marcel Visconde cruzou a linha de chegada na frente depois de travar uma batalha particular com a Mercedes AMG GT3 da dupla Xandynho e André Negrão. Apoiados pela excelente largada de Visconde, pela boa tocada de Maurício e pela penalização sofrida pela Mercedes - que largou do fundo do pelotão e teve de fazer paradas com um minuto a mais que os adversários por contar com dois pilotos da categoria ouro -, a dupla da equipe Stuttgart subiu no degrau mais alto do pódio com uma volta e vantagem.

“Muito bom poder começar com uma vitória, ainda mais em uma estreia. Muito bom ter um carro novo, mas em termos de performance em uma prova de quatro horas ele ainda era uma incógnita. Soubemos aproveitar as oportunidades que tivemos, fizemos uma estratégia vencedora, mas ainda temos muito que evoluir. Nosso carro ainda perde muito em termos de velocidade de reta. Temos uma deficiência de cerca de 10 km em relação às Mercedes e à própria Lamborghini. Então vamos procurar evoluir para as próximas provas para brigar por este título”, disse Ricardo Maurício, campeão da categoria em 2017.

O pódio da GT3 ainda teve a dupla Xandynho/André Negrão (Mercedes) em segundo, Julio Campos/Guilherme Figueroa (Mercedes) em terceiro e Chico Longo/Marcos Gomes (Lamborghini) em quarto lugar.

E se a GT3 o novo Porsche roubou a cena, na GT4 foram as Mercedes que dominaram. Guilherme Salas e Alexandre Auer ficaram com a vitória, seguidos dos estreantes Átila Abreu e Leonardo Sanches. A terceira posição ficou com o quarteto André Moraes Jr, Ricardo Rodrigues, Cássio Homem de Mello e Kreis Jr. Completaram o pódio a dupla da McLaren Flávio Abrunhoza e Leandro Ferrari em quarto lugar e, em quinto, a dupla da Ginetta Felipe Tozzo e Renan Guerra.

Na P2, Aldoir Sette e Marcelo Campagnollo venceram com um protótipo MRX. Já na P3, quem levou a melhor foi a dupla Ruben Ghisleni e Hardy Kohl, também com um protótipo MRX. A GT3 Light teve Ricardo Mendes e Tom Filho na primeira colocação a bordo de uma Ferrari e a GT4 Light foi vencida por Junior Victorette, Marcelo Karam e Tuca Antoniazzi com um Audi.

Confira o resultado final da etapa de abertura do Império Endurance Brasil em Interlagos:

1º) 5 - T.Andrade/J. Martini/N.Piquet (AJR, P1), 136 voltas em 4:01:22.958 (média de BOX kmh)

2º) 113 - Pedro Queirolo/David Muffato (AJR , P1), a 6.618

3º) 175 - H.Assunção/A.Toso/C.Kray (AJR , P1), a 1:10.276

4º) 55 - Marcel Visconde/Ricardo Maurício (Porsche , GT3), a 1:16.401

5º) 9 - Xandinho Negrão/Andre Negrão (Mercedes , GT3), a 1 volta

6º) 8 - Guilherme Figueiroa/Julio Campos (Mercedes , GT3), a 1 volta

7º) 19 - Chico Longo/Marcos Gomes (Lamborghini , GT3), a 2 voltas

8º) 3 - Alexandre Auler/Guilherme Salas (Mercedes , GT4), a 5 voltas

9º) 155 - R.Mendes/Tom Fo/M.Muller (Ferrari , GT3L), a 5 voltas

10º) 15 - Leonardo Sanches/Atila Abreu (Mercedes , GT4), a 6 voltas

11º) 63 - Sérgio Ribas/Guilherme Ribas (AstonMartin , GT3L), a 7 voltas

12º) 21 - A.Moraes/R.Rodrigues/C.Mello/Kreis (Mercedes , GT4), a 7 voltas

13º) 22 - F.Abrunhoza/L.Ferrari/L.Romera (McLaren , GT4), a 9 voltas

14º) 7 - Aldoir Sette/Marcelo Campagnolo (MRX , P3), a 10 voltas

15º) 75 - Assunção/Ohashi/Fortes/Vianna (MRX , P3), a 11 voltas

16º) 44 - Ruben Ghisleni/Hardy Kohl (MRX , P2), a 19 voltas

17º) 12 - J.Kraucher/N.Faustini/A.Piedade (Sigma , P2), a 19 voltas

18º) 57 - Felipe Tozzo/Renan Guerra (Ginetta GT4 , GT4 ), a 20 voltas

19º) 69 - N.Monteiro/R.Alcaraz/A.Hellmeister (Ginetta GT4 , GT4), a 23 voltas

20º) 18 - F.Poeta/P.Totaro/M.Mauro/Santanna (MCR FordV8 , P2), a 24 voltas

21º) 88 - Fernando Amorim/Gabriel Robe (MCR , P2), a 27 voltas

22º) 73 - José Vilela/Leonardo Yoshi (Spyder , P3), a 27 voltas

23º) 82 - Robbi Perez/José Cordova (Roco , P3), a 42 voltas

24º) 72 - Carlos Antunes/Yuri Antunes (MRX , P3), a 44 voltas

25º) 43 - Vicente Orige/Gustavo Kiryla (AJR , P1), a 47 voltas

26º) 0 - C.Horta/L.Seripieri/W.Freire (Ginetta GT4 , GT4), a 55 voltas

27º) 64 - H.Visconde/F.Steyer/C.Ramos (BMW M3 , GT4), a 62 voltas

28º) 10 - Pierre Ventura/Roger Sandoval (Ginetta GT4 , GT4), a 64 voltas

29º) 16 - E.Vichiese/S.Turvey/F.Papazis (Ginetta GT4 , GT4), a 66 voltas

30º) 14 - J.Victorette/M.Karam/T.Antoniazzi (Audi RS , GT4L), a 94 voltas

31º) 34 - Ricardo Haag/Mario Marcondes (MRX , P3), a 98 voltas

32º) 20 - Fabio Ebrahim/Wagner Ebrahim (Ginetta G57 , P1 ), a 131 voltas

Melhor Volta: T.Andrade/J. Martini/N.Piquet, 1:30.372 (171,6 kmh..)