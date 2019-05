Trio da Londrina/IPEC é convocado para defender Brasil no Sula

Tatiane Raquel Silva, July Ferreira e Adelly Oliveira querem ir além do pódio no campeonato que será realizado no Peru

Três atletas da equipe Londrina/IPEC de atletismo foram convocadas hoje para defender a seleção brasileira da modalidade no Campeonato Sul-Americano, que será realizado entre os dias 24 e 26 deste mês, em Lima, no Peru. Tatiane Raquel Silva, July Ferreira da Silva e Adelly Oliveira Santos já esperavam o chamado e agora direcionam seus focos para brilhar no torneio que vai reunir os principais atletas do continente no país vizinho.

Uma das principais fundistas do Brasil na atualidade, a londrinense Tatiane Raquela Silva foi convocada para disputar os 1500 metros rasos e os 3000 metros com obstáculos, prova de sua especialidade e para a qual ela já tem índice para participar dos Jogos Pan-Americanos, que também serão no Peru, em agosto.

No auge de sua forma física e técnica, a atleta planeja brigar por medalhas. “Meu objetivo nesse sul-americano é medalhar e quero, claro, tentar melhorar minha marca também”, avisou Tatiane, que projeta uma disputa forte nas pistas no Peru. “A prova será bem forte, pois as melhores do continente vão participar, inclusive a recordista sul-americana – a argentina Belen Casseta”. Em seu último Sul-Americano, ela foi terceira colocada nos 3000 metros com obstáculos, em 2017, no Paraguai.

A convocação anunciada hoje tem um significado especial para Adelly Oliveira Santos, dos 100 metros com barreiras. Aos 31 anos, ela volta a defender a seleção brasileira após quatro anos e recebe o chamado como uma injeção de motivação. “Depois da cirurgia – no joelho em 2016 – eu vinha lutando muito por isso. Estou muito feliz, é um momento importante na minha carreira, pois tenho muitos objetivos grandes para essa temporada”, contou a atleta. “Vou ao Peru em busca do índice para o Mundial, que será em outubro, e para o Pan. A motivação é muito grande”, acrescentou a vencedora do Troféu Brasil de 2018.

July Ferreira da Silva vai competir nos 1500 metros rasos, prova de sua especialidade. “Momento é de concentração total. Vou em busca de fazer o meu melhor”, afirmou.

O técnico Gilberto Miranda reforça a importância da convocação do trio para a equipe de Londrina. “Londrina voltou a ter convocações para a seleção brasileira nos últimos anos, graças a um trabalho em sintonia com nossos patrocinadores. Isso vem fortalecendo o nome da cidade como um polo importante do atletismo nacional. E é nesse sentido que temos trabalhado. São três atletas muito fortes, com potencial para buscar medalhas para o Brasil”, observou o treinador.

O Projeto Londrina Atletismo conta com patrocínio master da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe).