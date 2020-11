Últimas inscrições para o 1º Desafio Virtual de Bike da Unimed Londrina

Em comemoração ao aniversário de Londrina, evento será nos dias 5 e 6 de dezembro

Para comemorar o aniversário de Londrina, a Unimed Londrina realiza nos dias 5 e 6 de dezembro seu 1º Desafio Virtual de Bikes. São 500 vagas disponíveis e as inscrições estão próximas do fim.

Os interessados podem se inscrever no link http://unimed.me/Wa1LB até esta sexta-feira, dia 27, ou enquanto houver vagas. A taxa de inscrição para clientes e cooperados da Unimed Londrina é de R$ 29,90 + taxa de serviço. Para o público em geral, é de R$ 34,90 + taxa de serviço.

Quem for participar deste desafio receberá medalha, número de peito, camiseta e bolsa smart porta celular. Os participantes poderão escolher a distância de 5 Km (Kids), 25 Km ou 50 Km.

Para tornar a experiência mais divertida e prazerosa, a organização distribuirá dois pontos com totem, fotógrafo e hidratação para os participantes, sendo um no Lago Igapó II e outro no Parque Tauá. Ainda haverá outros dois pontos com totem e fotógrafo, sendo um no Jardim Botânico e outro na Av. Castelo Branco (sentido UEL). Pelos totens, os atletas encontrarão um QR Code para fazer sua inscrição e participar de sorteios de prêmios.

O participante terá das 7h do dia 05/12 até as 16h do dia 06/12 para validar o seu tempo de prova no site da Chip Brasil. O link estará disponível no número de peito de cada atleta.

A evidência comprovando o tempo da prova pode ser uma foto ou o print da tela do aplicativo de celular utilizado para contabilizar o desempenho.

Asimp/Unimed