Unimed Londrina realiza 2º Desafio Virtual de Bike em setembro

No último fim de semana de setembro a Unimed Londrina vai realizar o 2º Desafio Virtual de Bike. O evento foi desenhado para atrair os amantes das bicicletas de todos os perfis, desde aqueles que pedalam com muita frequência até os que só tiram a bike da garagem de vez em quando. As distâncias disponíveis vão de 10km a 100 km, passando por 25 Km e 50 Km. O desafio poderá ser realizado nos dias 24 e 25 de setembro no percurso e horário escolhido pelo participante.

As vagas são limitadas a 500 pessoas e assim como nas corridas virtuais anteriores, o atleta deve registrar o percurso percorrido e o tempo que levou para completar a quilometragem escolhida. Isso pode ser feito com auxílio de um relógio smart ou aplicativos, como Strava e Nike Run. Ao final, o participante deve fazer um print ou foto de um desses dispositivos e validar sua participação, enviando o resultado registrado para o QR Code ou para o link que está no número de peito incluso no kit do atleta.

Para os participantes que optarem por fazer o percurso em Londrina, a Unimed Londrina irá disponibilizar três pontos de hidratação nos seguintes locais: Parque Tauá, Lago Igapó e Jardim Botânico. Esses pontos funcionarão das 7h às 10h. Nestes locais também haverá fotógrafos para registrar a participação do público.

A inscrição custa R$ 32,90 + taxa de serviço para clientes e cooperados da Unimed Londrina, e R$ 37,90 + taxa de serviço para o público em geral e podem serfeitas pelo linkhttps://www.centraldacorrida.com.br/desafio-unimed-inspira-bike-2021. O ciclista poderá optar, no momento da inscrição, entre quatro categorias: 10 km, 25 km, 50 km e 100 km. O kit do atleta é composto por uma camiseta, uma medalha, número de peito, certificado digital e uma mochila. Os kits poderão ser retirados entre os dias 20 e 24 de setembro, em local ainda a definir.

Asimp/Unimed