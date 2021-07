Unimed Londrina realiza primeira corrida noturna na cidade desde o início da pandemia

Além de celebrar os 50 anos de história, cooperativa organiza evento para promover saúde e bem-estar de forma segura contra a Covid-19

Desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020, muitos eventos precisaram ser cancelados e/ou adaptados. Um deles foi a tradicional corrida Unimed Inspira, da Unimed Londrina. Normalmente, a cooperativa realizava duas edições por ano: uma diurna e outra noturna. Duas corridas diurnas já foram realizadas desde então e a noturna será organizada no próximo mês de agosto. O destaque é que este evento será a primeira corrida realizada à noite em Londrina após a vigência das medidas de segurança contra o novo coronavírus.

A corrida virtual Unimed Inspira 50 anos Night além de comemorar as cinco décadas da Unimed Londrina, promoverá saúde e bem-estar de forma segura aos amantes da atividade física. Os atletas poderão correr entre os dias 26 e 29 de agosto, em uma das três categorias do evento: 5, 10 ou 21 km.

A dinâmica para participar é a mesma das anteriores: escolha o local e o horário que considerar mais adequado para correr dentre os quatro dias do evento, baixe o app de corrida de sua preferência, mensure pelo aplicativo seu desempenho e envie o print da tela com o resultado para a Chip Brasil por meio do QR Code que estará no número de peito. Assim, a organização fará o ranking dos atletas.

Os interessados devem se inscrever no link https://www.centraldacorrida.com.br/corrida-virtual-unimed-inspira-night até o dia 20 de agosto ou enquanto houver vagas. São 1000 vagas disponíveis para essa edição.

Os valores da inscrição são R$ 29,90 + taxa de serviço para cliente Unimed e R$ 34,90 + taxa de serviço para demais públicos.

O tão aguardado brinde da corrida conta com novidades. Junto com a camiseta e a medalha de participação, o runner vai ganhar uma necessaire e uma faixa refletiva para ser usada durante a prova.

A entrega do kit do atleta será realizada entre os dias 23 e 27 de agosto, das 10h às 18h, na Yticon (Av. Ayrton Senna, 425).