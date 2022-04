Unimed Londrina realiza primeira corrida presencial após início da pandemia

Está dada a largada para as inscrições da Corrida Unimed Inspira Etapa Day, que será realizada no domingo de Dia das Mães (08/05), no aterro do Lago Igapó II. Esta é a mesma prova inicialmente marcada para março de 2020, adiada em razão da pandemia da covid-19. O evento simboliza o retorno das corridas presenciais promovidas pela Cooperativa.

Os percursos ainda disponíveis são de 4 km e 8 km, com largada simultânea às 8h. Demais modalidades como a caminhada e a cãominhada (2,7 km) e a corrida kids (500 m) já estão com as inscrições esgotadas.

Inscrições

Nesta corrida, os atletas já inscritos em 2020 terão a sua vaga garantida mediante a confirmação da sua inscrição, obrigatória para retirada do kit e participação na prova. Atletas que não efetuarem essa confirmação perderão o direito a inscrição e sua vaga será liberada para outro participante. A confirmação deverá ser feita até o dia 18 de abril no site do evento ou clicando aqui.

Para os atletas com interesse em se inscrever, 150 vagas foram abertas até o dia 30/04 ou enquanto estiverem disponíveis. O valor das inscrições é de R$ 84,90 + taxa de serviço para clientes e cooperados Unimed Londrina e R$ 94,90 + taxa de serviço para os demais públicos. A inscrição pode ser feita neste link.

Entrega do Kit

O kit da corrida contará com nécessaire organizadora, toalha de microfibra para banho, número de peito, chip de cronometragem, medalha e bandana para o pet (para inscritos na cãominhada). A entrega dos kits acontecerá nos dias 6 e 7 de maio. Sexta-feira (06/05) das 12h às 20h e sábado (07/05) das 10h às 19h na loja Decathlon (Av. Madre Leonia Milito, 2020).

Michelle Aligleri/Asimp