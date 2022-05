Unimed realiza corrida e promove várias atividades físicas no aterro neste fim de semana

No próximo domingo, dia 08/05, o Lago Igapó 2 estará comemorando o dia das mães em grande estilo. A Unimed Londrina vai realizar no local a primeira corrida de rua presencial pós pandemia e no aterro será montada uma arena que disponibilizará gratuitamente ao público a prática de badminton, basquete, tênis de mesa, vôlei, futevôlei, funcional e kangoojumps.

Na arena haverá ainda o Espaço Unimed, com fisioterapeutas para auxiliar os participantes e atividades de pilates para os interessados. Uma equipe de enfermeiros estará no local fazendo aferição de pressão e glicemia do público e a unidade móvel de vacinação estará comercializando vacinas.

Cenário

Para as mães e filhos comemorarem a data especial, a Unimed vai instalar na arena um cenário para fotos. Mães e filhos que tirarem foto no local, postarem no instagram e marcarem a @unimed_londrina, estarão concorrendo a um passeio de pedalinho. Serão sorteados 30 passeios na ação e o resultado do sorteio será divulgado no instagram da Unimed Londrina, na segunda-feira, dia 09/05.

Largadas

Antes da largada da corrida, a arena será palco do tradicional aquecimento dos participantes, que é aberto para todas as pessoas que estiverem no local, independentemente se forem correr ou não.

A largada para os 1800 participantes que irão correr 4 Km e 8 Km está agendada para às 8h. Às 9h15 será feita a largada dos 60 participantes que se inscreveram nas modalidades de caminhada e cãominhada e a prova kids está agendada para às 9h45, nesta edição temos 40 crianças de 5 a 12 anos inscritas. A novidade deste ano está na participação de um grupo de 15 praticantes de kangoojump, que fará o percurso de 4 Km com os sapatos especiais. A largada está agendada para às 8h, junto com os demais atletas.

Inclusão

Além de tudo isso, a Corrida Unimed Inspira é inclusiva e sempre abre espaço para a participação do Instituto Pernas Preciosas, que conta com voluntários que correm empurrando as cadeiras de rodas de pessoas com deficiência. Nesta edição participarão 22 atletas e a largada deste grupo será às 8h, junto com os demais inscritos.

Doação de alimentos

A retirada dos kits da corrida começa nesta sexta-feira, dia 06/05, às 17h, e continua na manhã de sábado, dia 07/05, até às 12 horas, na Decathlon. Osparticipantes da corrida foram convidados a doarem 1 Kg de alimento não perecível no momento da retirada dos kits, desta forma estarão contribuindo com o Lar das Vovozinhas.

Asimp/Unimed Londrina