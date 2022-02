Vem ai a Seletiva de Futebol Feminino para o Campeonato Brasileiro e o Paranaense

Acontece neste final de semana, 05 e 06, a avaliação seletiva para atletas de 15 a 18 anos com nível técnico para estarem disputando o campeonato Brasileiro e o Paranaense de futebol Feminino de 2022.

As atletas aprovadas receberão gratuitamente, alimentação, alojamento, escola, material esportivo, etc. Conforme o desenvolvimento técnico, a atleta poderá estar participando em Jogos Escolares, Campeonato Estadual da Federação Paranaense de Futebol, Campeonato Brasileiro da CBF e diversas outras com competições no Futebol, Futsal e Fu-7.

O evento acontece em Londrina e Cambé. Para mais informações e inscrições pelo Whats (43) 98428-5693.