Vôlei brasileiro tem data para retomar atividades

Primeiro evento será a etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, a partir do dia 17 de setembro, no CDV, em Saquarema (RJ)

Depois de pouco mais de quatro meses de paralização das competições, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou ontem, 03, que já tem data para retomar as atividades. O vôlei no país voltará a ser disputado a partir de 17 de setembro, quando o Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), receberá as duplas femininas para a disputa da primeira etapa da temporada 2020/2021 do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia.

O campeonato será retomado seguindo rígidos protocolos de saúde. O início da temporada 20/21 acontecerá com adaptações para minimizar riscos de contágio da COVID-19 aos atletas e demais profissionais envolvidos.

As duas primeiras etapas do tour serão realizadas no CDV, sem a presença de público ou imprensa. A primeira parada ocorre de 17 a 20 de setembro (torneio feminino), e 24 a 27 de setembro (torneio masculino). Já a segunda etapa será de 15 a 18 de outubro (torneio feminino) e 22 a 25 de outubro (masculino).

As outras três etapas ainda terão locais definidos, mas já possuem datas (veja abaixo o calendário). A terceira parada será de 5 a 8 de novembro (feminino) e 12 a 15 de novembro (masculino). O quarto torneio será de 2 a 6 de dezembro, e o quinto de 16 a 20 de dezembro, com possibilidade de realização dos dois naipes.

Segundo o diretor executivo da CBV, Radamés Lattari, a volta vem sendo planejada com todo o cuidado necessário e seguindo as orientações estabelecidas pela comissão médica da entidade.

“Dentro de um quadro com toda preocupação e atentos à segurança e saúde dos atletas, estamos pouco a pouco pensando na retomada das nossas competições. Vamos retornar sem público, dentro do CDV, organizando duas etapas e separando os naipes para não reunir tantas pessoas ao mesmo tempo. E, claro, já estamos tomando todas as precauções necessárias com testes e controle total de tudo lá dentro”, explicou Radamés Lattari.

O superintendente de vôlei de praia da CBV, Virgílio Pires, também comentou o retorno de maneira gradual, respeitando as regras e o protocolo criado para preservar a saúde de todos.

“O que mais pensamos neste retorno foi no protocolo de prevenção, elaborado com todo apoio do doutor João Olyntho Machado Neto, o ‘Zela’. Entendemos que nossa vida volta ao normal de maneira gradual, e os eventos também serão de forma gradual, não vamos recomeçar de onde paramos, justamente para dar segurança e testar os protocolos. As decisões foram tomadas junto à Comissão de Atletas, nada foi decidido unilateralmente, tudo com apoio de nossos patrocinadores e especialmente dos atletas. Conseguimos programar o retorno dentro de uma cautela necessária para o momento”, declarou.

O vice-presidente da Comissão de Atletas de vôlei de praia, Harley Marques, comentou a volta do Circuito Brasileiro Open e destacou que o processo envolveu etapas de planejamento.

“Acho que tudo foi realizado no seu devido tempo. A volta da competição foi planejada, pensada junto aos médicos e protocolos de saúde, isso é o que mais vale a pena. A CBV foi atenciosa com tudo desde o princípio da pandemia, ouviu nossas ideias, e acho isso muito importante. Não é só o lado profissional, mas o cuidado com as pessoas. Essa proposta de separar os naipes é importante e temos o privilégio de termos um centro de treinamento como o de Saquarema para realizar os torneios de maneira segura, sem a entrada desnecessária de pessoas”, disse o brasiliense campeão do Circuito Mundial de 2008.

TEMPORADA 20/21:

1ª Etapa - CDV - Saquarema (RJ)

17 a 20 de setembro (feminino)

24 a 27 de setembro (masculino)

2ª Etapa - CDV - Saquarema (RJ)

15 a 18 de outubro (feminino)

22 a 25 de outubro (masculino)

3ª Etapa - Local a definir

5 a 8 de novembro (feminino)

12 a 15 de novembro (masculino)

4ª Etapa - Local a definir

2 a 6 de dezembro

5ª Etapa - Local a definir

16 a 20 de dezembro

Asimp/CBV