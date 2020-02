Vôlei De Praia: Etapa de Maringá terá 110 duplas

A segunda etapa vai valer pontuação para o ranking da temporada 2020.

A segunda etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia terá a participação de 110 duplas. Esta parada, realizada apenas pela Federação Paranaense de Voleibol (FPV), vai valer pontuação para o ranking da temporada 2020. As disputas começam nesta sexta-feira (28.02) e encerram no domingo (01.03), na Vila Olímpica, em Maringá.

A categoria Sub-19 foi a que mais recebeu inscritos, sendo 47 duplas no total. Já nas disputas do Adulto serão mais 35 duplas e na categoria Sub-17 28 duplas vão brigar pelo título, totalizando 170 atletas na etapa.

As categorias que tiveram mais de 16 duplas inscritas (Adulto masculino e Sub-19 em ambos os naipes) terão que participar de um torneio qualifying, porém, já estão classificadas no torneio principal 12 duplas de acordo com a pontuação no ranking de 2019. Nas demais categorias (Adulto feminino e Sub-17 em ambos os naipes) que tiveram menos de 16 inscritos será realizado um sorteio para definir os chaveamentos.

Estarão participando da etapa as cidades de Guaratuba, Curitiba (Clube Duque de Caxias e Associação Curitiba Vôlei de Praia), Ponta Grossa, São Mateus do Sul, Londrina , Maringá, Paranavaí, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu e duplas também do Paraguai.

A Federação Paranaense de Voleibol já tem definidas outras três etapas, que farão parte do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza, evento realizado pelo Governo do Paraná, através da Superintendência do Esporte. A próxima na Região do Lago Itaipu (local indefinido) – 29 a 31 de maio; no Litoral (local indefinido) – 10 a 12 de julho e na Região de Sertanópolis (local indefinido) – 28 a 30 de agosto.

Serão realizadas também uma etapa independente na região de Curitiba e ainda o Superpraia no final da temporada reunindo as 10 melhores duplas do ranking do Circuito.