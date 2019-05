Vôlei Ibiporã inicia disputa do Campeonato Paranaense em Cascavel

A primeira etapa do estadual SUB – 19 de vôlei foi disputada durante o último final de semana nas categorias masculino e feminino

A equipe de vôlei PM Ibiporã foi até Cascavel, onde disputou de sexta (17) a domingo (19), a primeira etapa da Série B do Campeonato Paranaense de Vôlei, categoria SUB – 19.

O formato de disputa da competição varia do masculino para o feminino. No masculino, a competição será dividida em duas etapas com as equipes jogando no formato todos contra todos. Na primeira serão cinco rodadas classificatórias, enquanto na segunda etapa acontecem mais duas rodadas classificatórias, semifinal e final. As duas melhores campanhas vão garantir o acesso à Série A em 2020 e as demais permanecerão na Série B. A segunda etapa será realizada entre os dias 18 e 20 de julho, em Telêmaco Borba.

Já pelo feminino, o torneio será dividido em três etapas com as equipes jogando entre si. Na primeira serão cinco rodadas classificatórias. Já na segunda etapa mais seis rodadas vão classificar as oito melhores campanhas que disputarão as quatro vagas finais. Na terceira etapa acontecem as quartas de final, semifinal e final. As duas melhores campanhas vão garantir o acesso à Série A em 2020, as demais permanecerão na Série B. A segunda etapa será realizada entre os dias 18 e 20 de julho, em Telêmaco Borba. Já a etapa final acontece de 8 a 10 de novembro, em Guarapuava.

Masculino

Partidas:

PM Ibiporã 3x2 Palotina/Pro Esporte (25/20, 14/25, 25/20, 22/25 e 15/12);

PM Ibiporã 3x0 PM Castro (25/6, 25/13 e 25/13)

SMEL Araucária/ASPMA/Berneck 3x0 PM Ibiporã (25/14, 25/16 e 25/22);

PM Ibiporã 3x0 PM São Miguel do Iguaçu(25/19, 25/15 e 25/19);

PM Nova Esperança/Homenet Websites 3x1 PM Ibiporã (23/25, 25/20, 25/6 e 25/12).

Classificação após a primeira etapa

1º SMEL Araucária/ASPMA/Berneck 15 pontos;

2º PM Nova Esperança/Homenet Websites 12 pontos;

3º Palotina/Pro Esporte 10 pontos;

4º PM Ibiporã 8 pontos;

5º PM Umuarama 7 pontos;

6º Líder Service/Zero10.Club/São João do Ivaí 7 pontos;

7º PM São Miguel do Iguaçu 1 ponto;

8º PM Castro 0 ponto;

Feminino

Partidas:

PM Castro 1x3 PM Ibiporã (16/25, 16/25, 25/19 e 18/25);

São José dos Pinhais 3x0 PM Ibiporã (25/18, 26/24 e 25/17);

Toledo/Prati Donaduzzi/Avotol 3x0 PM Ibiporã (25/22, 25/17 e 25/15);

PM Santa Helena 3x2 PM Ibiporã (23/25, 15/25, 25/21, 25/19 e 15/10);

PM Ibiporã 3x0 PM Telêmaco Borba/SMCER (25/15, 25/21 e 25/21).

Classificação geral após a primeira etapa

1º São José dos Pinhais 12 pontos;

2º AABB/Cascavel 12 pontos;

3º Arapongas/Imperatriz Semijóias 11 pontos;

4º PM Guarapuava/Col. Aliança/CCBEU 8 pontos;

5º Toledo/Prati Donaduzzi/Avotol 8 pontos;

6º PM Santa Helena 7 pontos;

7º PM Ibiporã 7 pontos;

8º Caramuru/Ponta Grossa 4 pontos;

9º PM Castro 3 pontos;

10º PM Telêmaco Borba/SMCER 0 ponto;

A equipe de vôlei PM Ibiporã recebe o apoio da Prefeitura Municipal de Ibiporã através de sua Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer.

