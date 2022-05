Como limpar sua casa sem utilizar químicos

Estamos acostumados a usar lixívia e outros produtos químicos para limpar os cantos da casa. Desde ambientadores, lixívia, elementos para desobstruir tubos, inclusive sabões, porém nem todos funcionam e são prejudiciais ao corpo e ao meio ambiente. Manter os seus espaços limpos é importante para você se sentir bem e assim fazer suas apostas no National Casino dinheiro real.

Portanto, você pode estar se perguntando qual é a solução, se por um lado os produtos ajudam e, por outro lado, prejudicam. Bem, a resposta é simples: uma casa limpa nem sempre requer produtos químicos, na verdade, existem "remédios" e ingredientes naturais que lhe permitirão manter a sua casa limpa e, acima de tudo, sem gastar muito ou nada. Você pode encontrar produtos processados, mas eles são muito mais eficazes do que os produtos químicos que prejudicam a sua saúde.

Usar vinagre em vez de lixívia

Embora não possa ser substituída toda vez ou em todos os cantos da casa, é importante que você não use muita lixívia e que ao limpar os pratos, por exemplo, você acrescente vinagre. O vinagre é comestível e age como um agente antibacteriano, portanto ajuda a desinfetar alimentos e itens que você usa para comer, além de destruir odores desagradáveis.

Dê uma chance ao limão

Este é um elemento para eliminar odores desagradáveis e manter os cantos limpos. O limão faz os seus vapores evaporarem e mantém o ambiente limpo. Se você aplicá-la nas paredes próximas ao fogão, a graxa provavelmente deslizará e será mais fácil remover a sujeira e a sujeira. O mesmo vale para o banheiro.

Bicarbonato de sódio como limpador

O bicarbonato de sódio é um pó que ajuda a branquear e desinfetar itens como banheiras, pias e banheiros. Estes são garantidamente mais limpos se você colocar um pouco de lixívia ou misturá-la com sabão em pó. Também funciona se for colocado na caixa do vaso sanitário para que, ao ser enxaguado, limpe os tubos.

O óleo de coco dá brilho

Isso mesmo, por ser um óleo, ele hidrata certos materiais, além de deixá-los limpos. A madeira, por exemplo, é perfeita se você aplicar um pouco de óleo de coco com um pano. Também ajuda a encerar coisas de madeira em pequenos espaços, como atrás de móveis ou em cantos muito específicos.

O sal evita a umidade

Se você quiser que o espaço onde você tem as suas plantas seja limpo e, sobretudo, fresco, é aconselhável acrescentar um pratinho de sal, que absorverá qualquer umidade extra. Também pode ser usado como alvejante e limpador de roupas, pois se você aplicar um punhado de sal na máquina de lavar, ele será eficaz para remover sujeira, gordura e até mesmo manchas de vinho.

Mantenha as traças longe com o tomilho

Compre tomilho seco ou retire algumas folhas da sua planta e deixe-as secar. Coloque-os em um saco ou saco de pano e coloque-os no armário, gavetas, guarda-roupa ou geladeira e você manterá os seus espaços livres de traças e insetos, para que fiquem limpos e livres de visitantes indesejáveis. Troque-os semanalmente e devolva-os à planta como adubo para ajudá-la a crescer melhor.

Café em pó para eliminar a umidade

Se você colocar uma xícara de café em qualquer espaço, a umidade desaparecerá. Entretanto, se você colocar pó de café na geladeira eliminará os maus cheiros e na sala de estar ou na sala de jantar, permitirá que ele tenha um cheiro delicioso, esteja limpo e não haja umidade ao seu redor. Da mesma forma, perto de paredes ou em cantos, refresca e age como um inseticida.