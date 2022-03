Abertas as inscrições para a Liga Escolar- Expo Games

O torneio promete movimentar as escolas públicas e privadas da região de Londrina

A Expo Games, novidade na 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, terá uma atração especial que é a Liga Escolar, uma competição Mobile Legends: Bang, Bang!.

As inscrições para a Liga Escolar estão abertas e vão até o dia 27 de março (um domingo), às 14h, pelo endereço www.expogameslondrina.com.br e podem participar estudantes matriculados na rede pública e privada de Londrina e região metropolitana.

Na landing page o interessado encontrará informações detalhadas, formulário de inscrição, documentação necessária e todas as regras que norteiam o torneio. A plataforma de torneios utilizada será o Battlefy e a plataforma de comunicação oficial será o Discord. Todas as orientações de links de acesso também se encontram nas regras disponíveis no site oficial do evento.

As equipes formadas devem ter cinco (5) integrantes e mais dois (2) reservas, da mesma escola, com idade mínima de 14 anos, completos até a data de inscrição. Os menores de 18 anos devem ter autorização e acompanhamento de pais ou responsável.

O torneio terá duas etapas, sendo a primeira classificatória e online, nos dias 2 e 3 de abril. A segunda etapa será presencial, nos dias 9 e 10 de abril, com a realização das semifinais e finais, no palco da Expo Games, no Pavilhão Nacional, no Parque de Exposições Ney Braga.

A Liga Escolar – Expo Games (Mobile Legends: Bang, Bang!) terá premiação do 1º ao 8º lugar em valores e “diamantes do jogo”. O 1º lugar receberá 3 mil reais e 10 mil diamantes do jogo.

A ideia com o torneiro é dar a oportunidade para os apaixonados pelos e-sports darem o primeiro passo para serem um pró-player. A realização da Liga Escolar é da BBL e Sociedade Rural do Paraná, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Londrina e SINEPE/NPR (Sindicato das Escolas Particulares do Paraná).

O Mobile Legends: Bang, Bang! é um jogo para celular em que dois times lutam para alcançar e destruir a base inimiga, enquanto defendem a própria base. O jogo envolve heróis, magia e muita diversão.

Andrea Monclar/Asimp