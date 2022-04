Bárbara Labres traz set list eclético para a Casa do Criador na ExpoLondrina

DJ, produtora e compositora, Bárbara Labres traz seu set lista para o concorrido line up da Casa do Criador, nesta quarta-feira (6), na ExpoLondrina. Sem programação na arena de shows, ela é a atração principal do dia. Da estreia na televisão, ao lado de Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Claudia Leite, até subir ao palco por aqui, a artista tem ganhado destaque na cena musical por apresentar um estilo eclético e com mistura de diferentes gêneros musicais em seus shows e produções.

A vida profissional também é eclética. Além de integrar o time de apresentadores da “Central da Copa”, em 2018, ao lado de Tiago Leifert, Bárbara figurou entre as 50 melhores DJ’s do mundo pela DJaneMag. E já levou para casa o troféu de melhor DJ do Brasil pelo Prêmio Jovem, em 2019. Suas músicas já ultrapassam 65 milhões de reproduções nas plataformas digitais A artista promete levantar o público com seus set list na Casa do Criador.

Programação de shows da ExpoLondrina 2022

07/04 – Abertura do rodeio, Maiara & Maraísa e DJ Samhara

08/04 – Rodeio em touros, Os Barões da Pisadinha e Dennis DJ

09/04 – Rodeio em touros, Bruno & Marrone e Gustavo Mioto

10/04 – Grupo de pagode Menos é Mais, final do rodeio em touros, comediante Marcus Cirillo (intervalo do rodeio) e apresentação do grande campeão das temporadas de 2020 e 2021.

Casa do Criador (sempre depois das atrações da arena principal)

06/04 – Barbara Labres

07/04 – Ownboss

08/04 – Dan & Juca + Lorena

09/04 – Sandeville

10/04 – Festival Sertanejo

Asimp/SRP