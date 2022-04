Barões da Pisadinha trazem à ExpoLondrina gênero do qual são precurssores

Da Bahia, para o Brasil todo. Os Barões da Pisadinha têm arrebatado multidões por onde passam e, na hoje (8), na ExpoLondrina, não será diferente. Além da etapa do rodeio em touros, Rodrigo Barão (voz) e Felipe Barão (teclado) desembarcam na cidade para cantar o sucesso que lhes rendeu a mudança de nome do grupo, antes conhecido como Barões do Forró: a pisadinha, ritmo dos quais os dois são precurssores. No mesmo palco também se apresenta Dennis DJ. Em seguida, na Casa do Criador, as atrações são a dupla Dan & Luca e Lorena.

A pisadinha que traz os Barões a Londrina levou a dupla ao Top 100 de artistas no Spotify no Brasil. Entre os sucessos que o público da ExpoLondrina vai cantar está "Quem me Colocou Pra Beber". Apesar de falar sobre um término de um relacionamento, a canção tem a batida pra cima, a alegria, o alto astral e o bom humor que marcam a dupla. O que marca os Barões é, ainda, a dança que se baseia em pisar com força no chão, uma influência do forró nordestino e suas variações como baião, xote e arrocha. Entretanto, para a dupla, a pisadinha é mais dançante, mais elétrica e mais pra frente.

No palco principal também se apresenta Dennison de Lima Gomes, o Dennis DJ, natural de Duque de Caxias (RJ) e responsável por ajudar a produzir alguns dos hits mais famosos do funk carioca, entre eles, “Cerol na Mão”, “Um tapinha não dói”, “Dança da Motinha”, “Vai Lacraia” e “Já é Sensação”. Depois de uma década nos bastidores do funk ajudando a escrever a história do gênero, Dennis resolveu mergulhar em turnês pelo Brasil todo. E se transformou num empreendedor do funk, além de um pop star. O artista tem trabalhos com Claudia Leite, MC Livinho, Latino, MC Marcinho, Mc Pikachu, MC TH, Zaack e Jerry, MC Davi, Mc Kekel MC Nandinho e Nego Bam. O set lista está imperdível, como “Malandramente”.

Casa do Criador

Mais tarde, na Casa do Criador, o público vai entrar na vibe do sertanejo com a dupla Dan & Juca e do eletrônico com Lorena. O repertório vai agradar a todos os gostos e garantir alegria durante a madrugada toda. Da & Juca, por exemplo, têm mais de dois anos de carreira e um carisma que conquista o público por onde eles passam. A irreverência dos dois está estampada no primeiro projeto, “Ao Vivo de Verdade”, que eles apresentarão na ExpoLondrina.

Programação de shows da ExpoLondrina 2022

08/04 – Rodeio em touros, Os Barões da Pisadinha e Dennis DJ

09/04 – Rodeio em touros, Bruno & Marrone e Gustavo Mioto

10/04 – Grupo de pagode Menos é Mais, final do rodeio em touros, comediante Marcus Cirillo (intervalo do rodeio) e apresentação do grande campeão das temporadas de 2020 e 2021.

Casa do Criador (sempre depois das atrações da arena principal)

08/04 – Dan & Juca + Lorena

09/04 – Sandeville

10/04 – Festival Sertanejo