BRDE assina R$ 52,5 milhões em contratos no Expolondrina

Linhas de crédito, financiamento e repasse de recursos por meio de programas do Governo do Estado fortalecem empresas, cooperativas e produtores rurais na Região Norte do Paraná

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinou contratos que somam R$ 52,5 milhões, em recursos, financiamentos e linhas de crédito com empresas, cooperativas e produtores rurais, no Expolondrina 2022. Os termos foram assinados pelo diretor administrativo do banco, Luiz Carlos Borges da Silveira, que consolida o relacionamento de transparência do BRDE e “potencializa o desenvolvimento na região Norte do Paraná, com sua produção agrícola, incremento nas indústrias, crescimento na área de tecnologia e na geração de empregos”. A formalização das assinaturas foi realizada na quinta-feira (07), na Sociedade Rural do Paraná, Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina, também com a participação do superintendente do BRDE, Paulo Starke Júnior.

A Integrada Cooperativa Agroindustrial, criada em 1995, com 15 regionais e 65 unidades distribuídas no Paraná e São Paulo, assinou com o BRDE um termo de aprovação de financiamento no valor de R$ 50 milhões, destinados à modernização e ampliação das unidades da cooperativa. O diretor e vice-presidente da Integrada, Jorge Hashimoto, comentou sobre a parceria com o BRDE. “Sempre apoiando projetos e investimentos, principalmente na melhoria ampliação e construção de unidades de recebimento e armazenamento, no apoio ao fortalecimento na agroindustrialização da Integrada, para agregar valor na produção de nossos cooperados, levando a geração de empregos e desenvolvimento dessas regiões”, concluiu. Atuante em 50 municípios, a Integrada tem 11 mil cooperados e mais de 1.800 colaboradores, no incremento do agronegócio no país, com um faturamento de 4,4 bilhões de reais, em 2020. Também foi realizada a assinatura da LSE Empreendimentos, de Apucarana, com o representante da empresa, Pedro Baleotti.

Nos últimos 15 meses, o BRDE realizou operações de crédito, financiamentos e inserção de empresas (pequenas, micro e médias), indústrias, cooperativas em fundos e programas de facilitação de negócios que totalizam R$ 156,5 milhões em contratações na Região Norte do Paraná. Os setores de maior investimento são o Agronegócio, seguido da Indústria e Energia.

“Essa é uma demonstração de que o BRDE cumpre seu papel no que diz respeito a ser um banco de desenvolvimento, na pulverização de recursos, mais próximos do produtor rural até as grandes empresas, conforme compromisso com as diretrizes do governador Ratinho Júnior”, destacou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

Em publicação recente do balanço financeiro do banco, o BRDE nos três estados do Sul alcançou a marca histórica, com um lucro líquido em 2021 de R$ 266,6 milhões, valor 33,8% superior comparado ao ano anterior. Também bateu recorde de R$ 4,1 bilhões em contratações, mesmo no segundo ano de pandemia e início do período de vacinação, enquanto o Paraná teve R$ 1,4 bilhões em contratações desse total do banco.

Todas as linhas de crédito, documentos ou atendimento com a equipe de prospecção, pode ser acessado com facilidade pelo aplicativo do BRDE ou no link https://www.brde.com.br/equipe-de-atendimento/