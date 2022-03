Casa do Criador revela atrações para a ExpoLondrina 2022

Depois de três anos de espera, o público voltará a viver a magia na Casa do Criador, no Parque de Exposições Ney Braga. Com uma programação diversificada, que varia entre shows sertanejos e grandes atrações do cenário nacional de funk e eletrônico, a Casa do Criador abre suas portas durante todos os dias da ExpoLondrina 2022, programada para 1º a 10 de abril.

Diverti, Circuito Brahma e a 2800 Music Club assinam novamente o espaço mais desejado da Expo, trazendo as melhores tendências do circuito de eventos, com modernidade, estilo e muita gente bonita.

O chão da ExpoLondrina vai tremer no Parque de Exposição Ney Braga.

O público pode garantir o ingresso para a Casa do Criador no site da www.totalacesso.com.

Abaixo o LineUp que você vai curtir:

31/03/2022: DJ Santti;

01/04/2022: Renan Rodrigues & Fernandes + Marina Fonseca;

02/04/2022: Dash Groove;

03/04/2022: After do Gusttavo Lima + MAVI;

05/04/2022: Liu;

06/04/2022: Barbara Labres;

07/04/2022: Ownboss;

08/04/2022: Dan & Juca + Lorena;

09/04/2022: Sandeville;

10/04/2022: Festival Sertanejo.

Fonte: Ascom Diverti.

Benê Bianchi/Asimp