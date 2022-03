CAVOK CONNECT terá presença de Nestlé, Natura e outras gigantes do mercado

O evento, organizado pela CAVOK Consultoria, reunirá especialistas de grandes marcas em palestras sobre performance e eficiência, escalabilidade, sustentabilidade e construção de marcas

No dia 07 de abril, quinta-feira, acontece no Pavilhão Smart Agro, da Expolondrina 2002, o evento CAVOK CONNECT, das 16 às 21 horas, voltado para empreendedores, profissionais de inovação, comunicação e marketing e, também, profissionais que atuam em empresas agritech.

O evento, realizado pela CAVOK Consultoria, antecede o HackathonSmart Agro, que tem como tema este ano o conceito “farmtofork” que significa, literalmente, “da fazenda ao garfo”. Tal conceito consiste em um conjunto de metas e ações que visam estimular padrões sustentáveis em toda cadeia agroalimentar.

Uma das palestrantes do evento CAVOK CONNECT é a Diretora de Marketing de Lácteos da Nestlé, Stephanie Biekarck, que abordará o tema “Farmtofork: como traduzir os valores da Nestlé do campo ao consumidor”. Stephanie vai falar sobre o trabalho da Nestlé em toda a cadeia produtiva do leite - desde o trabalho para uso responsável da água nas fazendas, agricultura regenerativa até a embalagem do leite, focando no desafio de traduzir todas essas ações para o consumidor final.

A Diretora Global de Marketing da Natura, Celia Nishio, também estará presente no CAVOK CONNECT com a palestra “Como a Natura traduz os pilares de sustentabilidade através de suas marcas”. Célia vai apresentar casos como o do Kaiak Oceano, que utiliza plástico retirado do fundo do mar em suas embalagens, e vai falar sobre o desafio de traduzir os valores de marca e as ações de sustentabilidade para o consumidor.

O evento ainda conta com a presença de João Sadao, gerente de cooperativismo da Cocamar, apresentando o Programa Mulheres do Agro - um projeto que valoriza e ajuda a formar mulheres empreendedoras.

Karen Sinnema, CEO da London Marcas e Patentes - empresa londrinense que atua no Brasil e em mais de 40 países e é Top de Marcas no segmento pelo segundo ano consecutivo, vai apresentar a palestra “Já pensou ter que trocar sua marca com sua empresa em pleno crescimento?”

A programação do evento também terá palestra de Gus Moreira, consultor de gestão e performance da CAVOK Consultoria e ex-gerente de programas globais do Google (Nova Iorque – EUA). Na oportunidade, o palestrante falará sobre o método dos OKRs e sobre o projeto liderado por ele no Google Maps e que escalou 100.000% em três anos.

Por fim, a palestra “Construindo marcas e reputação na era do marketing 5.0”, será conduzida pela consultora de comunicação da CAVOK Consultoria, Mariana Finco, que também atua no marketing do Grupo Missiato (Cachaça Jamel). Mariana já organizou eventos e conduziu estudos sobre marcas no Brasil e na Europa, tem vasta experiência em gestão de clientes e negócios, planejamento e criação de marcas.

“O objetivo é oferecer na Expolondrina conteúdos de alto impacto e de grande relevância sobre marca e sustentabilidade, performance e gestão eficiente”, comenta Mariana Finco, idealizadora do evento junto ao seu sócio, Gus Moreira. Segundo observa, o CAVOK CONNECT será uma grande oportunidade de networking e de acesso a conteúdos estratégicos para profissionais que atuam no agronegócio e, também, empreendedores e profissionais de comunicação e marketing como um todo.

Como participar

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 06 de abril pelo site https://www.sympla.com.br/evento/cavok-connect/1516826?lang=PT.

Quem participar do evento, terá entrada gratuita pelo portão 01 da ExpoLondrina. O evento, idealizado e realizado pela CAVOK, conta com patrocínio da London Marcas e Patentes e apoio do Sebrae-PR e ExpoLondrina.

Sobre o idealizador

A CAVOK tem como propósito tornar o mundo mais eficiente. Para tanto, a consultoria utiliza como base de seus projetos o método ágil conhecido como OKR. Em poucas palavras, trata-se de um planejamento estratégico baseado em objetivos e resultados-chave (em inglês, objectivesandkeyresults) que proporciona otimização de desempenho.

A CAVOK desenvolve e implanta processos para melhoria de performance nos diferentes departamentos, programas e projetos das empresas. A consultoria também desenvolve planos, programas e projetos de comunicação e marketing para pequenas e médias empresas (PME), com ações para todos os stakeholders (internos e externos), estruturando as áreas para entregarem resultados e atuarem com mais agilidade.

A sigla CAVOK vem do meio aeronáutico e significa CeilingAndVisibility OK. Em poucas palavras, é um termo para indicar quando a visibilidade horizontal está boa, ou seja, o popular “céu de brigadeiro”. Com isso em mente, a CAVOK é focada em ajudar a traçar um plano de voo para rotas sem turbulências e conduzir a empresa para navegar em um “céu de brigadeiro dos negócios”.

Asimp/SRP