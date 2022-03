Challenge Smart Agro vai conectar startups a mentores e investidores, na ExpoLondrina

Objetivo é contribuir com o desenvolvimento, aumento do potencial de vendas e ganho de mercado a partir da geração de oportunidades e conexões estratégicas

O Pavilhão Sebrae Smart Agro, na ExpoLondrina, será um espaço de conexão entre startups, empresas de base tecnológica e cooperativas às demandas por inovação do setor do Agronegócio. Uma das primeiras atrações da programação, neste ano, será o Challenge Smart Agro Sebrae, evento que vai reunir até 20 startups, nos dias 1º e 2 de abril, para uma programação de atividades que incluem mentorias, conexão com grandes players, rodadas de negócios, workshop exclusivo e pitch para o público.

O objetivo do Challenge é contribuir com o desenvolvimento, crescimento, aumento no potencial de vendas e ganho de mercado para startups e modelos de negócios inovadores, a partir da geração de oportunidades e conexões estratégicas. Vão participar do evento startups e negócios inovadores com sede no Brasil, com faturamento inferior a R$ 1 milhão no último ano contábil e equipes estabelecidas.

O consultor do Sebrae Paraná, Lucas Ferreira, diz que a proposta da maratona é trabalhar com startups que já possuem um modelo de negócio consolidado e que buscam expandir a operação a partir da conexão com novos clientes. “O evento tem a proposta de olhar para os desafios e oportunidades que existem nas médias e grandes empresas do agronegócio e conectá-los com a oferta de inovação presente nas startups e empresas de base tecnológica”, explica.

Para isso, o evento contará com oportunidades de apresentação dos produtos e serviços para o público potencial no Pavilhão Sebrae Smart Agro; atividades de mentorias individuais e coletivas presencialmente com executivos experientes do segmento do agronegócio, empreendedores de sucesso, investidores; conexão com mentores especializados; possibilidade de apresentação do negócio a investidores, aceleradoras privadas e executivos de grandes empresas; integração com programas públicos e privados de fomento a startups; conexão com grandes empresas e seus desafios por meio de rodadas de negócios; visibilidade e reconhecimento das startups participantes.

O diretor de inovação da Sociedade Rural do Paraná (SRP), George Hiraiwa, destaca que o Challenge é uma novidade na programação da ExpoLondrina. “É um processo muito gratificante para a Rural, porque muitos projetos se originaram aqui, a partir de 2016, e poderão participar ofertando seus produtos e serviços para as empresas”, aponta.

Segundo ele, para essas startups, será uma oportunidade de conexão com uma cadeia de clientes, fornecedores, investidores, instituições de pesquisa e um “esquenta” para o hackathon, que vai ocorrer no fim de semana seguinte. “Os jovens inscritos na maratona poderão se espelhar nesses cases que estarão no Challenge”, sugere.

O Challenge Smart Agro 2022 é uma realização da SRP e Sebrae Paraná, com apoio do Senai Londrina-PR, governança AgroValley e demais parceiros. As atividades vão se iniciar às 18 horas desta sexta-feira (1º) e se encerrarão às 20 horas de sábado (2), de forma presencial, no Pavilhão Sebrae Smart Agro. Mais informações sobre o evento podem ser consultadas pelo site: www.expolondrina.com.br/challenge.

Asimp/Sebrae Paraná