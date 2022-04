Copel orienta sobre o uso seguro da energia elétrica na ExpoLondrina 2022

A Copel participa da 60ª edição da feira agropecuária ExpoLondrina, que acontece até o próximo domingo (10), no parque Governador Ney Braga. No estande da Companhia, localizado próximo ao portão de entrada da PR-369, os visitantes podem saber mais sobre os programas realizados para fortalecer e modernizar o sistema elétrico do Paraná, além das orientações sobre economia de energia e dicas para evitar acidentes.

As famílias que frequentam a feira e também as escolas que irão ao parque na próxima semana serão orientadas sobre como adotar hábitos cuidadosos com o uso diário de energia, dentro e fora de casa. São reforçadas algumas dicas como: sempre desligar o chuveiro antes de trocar a temperatura, não usar o celular enquanto estiver carregando e brincar com pipas apenas longe da rede elétrica. Ao final da visita, as crianças levarão materiais de apoio para brincar e aprender em casa.

Segurança No Campo

Em média, um quarto dos acidentes com energia elétrica no Paraná são registrados em atividades ou ambientes relacionados à atividade rural. Por isso, a altura dos maquinários e a conservação dos fios de sustentação (estais) precisam ser verificadas com atenção, principalmente em época de plantio e colheita.

É importante manter atenção também ao realizar atividades de lazer. Durante a pescaria e a coleta de frutas, por exemplo, é preciso observar se há fiação elétrica passando no local e manter uma distância segura da rede, considerando a altura da vara de pesca ou de bambu.

Fatura Solidária

Para os visitantes que recebem a conta de luz por e-mail e tiverem o aplicativo da Copel instalado no celular, será possível ainda emprestar bicicletas elétricas no estande da ExpoLondrina. Desde o início da pandemia, a Companhia realiza a campanha Fatura Solidária, para apoiar o combate à Covid-19 no Paraná. A cada adesão à fatura digital, a Copel doa R$ 2; e outros R$3 por adesão ao débito automático.

Investimentos

Em 2022, a Copel divulgou um pacote de R$ 1,634 bilhão em investimentos para todo o Paraná. Mais de um quarto desse valor está sendo aplicado na construção de novas subestações e linhas de distribuição que vão melhorar o sistema elétrico do estado. Um exemplo é o programa Paraná Trifásico, que irá modernizar 25 mil quilômetros de redes de distribuição rural.

As redes estão recebendo um novo padrão construtivo, para melhorar a qualidade do fornecimento de energia tanto para o pequeno agricultor como para grandes cooperativas. O programa fechou o ano passado com 25% do total de redes trifásicas previstas construídas, o equivalente a mais de 6 mil quilômetros em 246 cidades de todas as regiões do Estado.

Asimp/Copel