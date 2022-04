Deputado Cobra Repórter quer que Londrina seja reconhecida como a Capital Estadual da Agrotecnologia e Inovação

“Após dois anos de espera por conta da pandemia do novo coronavírus, a ExpoLondrina está de volta: o maior evento agro do Brasil. Uma Exposição muito aguardada já que movimenta a economia de Londrina e região, traz inovação tecnológica sem deixar de lado a tradição do homem do campo. Vale ressaltar que Londrina é destaque nos cenários estadual e nacional na área de tecnologia e inovação e transformou-se no maior polo de investimentos neste setor de agrotecnologia, que só cresce, no Brasil e no mundo. A cidade vem atraindo indústrias, empresas e pessoas para o desenvolvimento de oportunidades nesta área e recebendo reconhecimento em todos os níveis. Em razão disso, apresentei o Projeto de Lei 375/2021 que concede ao município de Londrina o título de Capital Estadual da Agrotecnologia e Inovação”, disse o deputado estadual Cobra Repórter, vice-líder do Governo, no dia em que a ExpoLondrina começa.

A 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, a ExpoLondrina 2022, está sendo realizada de 1º a 10 de abril, no Parque de Exposições Ney Braga. O evento reúne difusão de tecnologia dentro do Pavilhão Smart Agro, pesquisa e informação na Vila Rural, tem ainda as áreas comerciais (com os setores de máquinas e implementos agrícolas, instituições financeiras, concessionárias de veículos, entre outros), conta com os já tradicionais julgamentos de animais, exposições, leilões, rodeio e os shows artísticos.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp